Recibió el alta médica la esposa del contador fallecido en el accidente del Acceso Este

Recuperación y reclamo judicial por el accidente fatal

"Proceso lento de tratamiento y recuperación", sintetizó el hermano de Antonela Murga en diálogo con radio Nihuil.

Con todo, la familia sigue adelante con el reclamo judicial ante la Unidad Fiscal de Tránsito.

Santos estuvo detenido y fue imputado por dos delitos: homicidio culposo en perjuicio del contador Claudio Assenza y lesiones graves culposas agravadas en perjuicio de Antonela Murga y los dos hijos del matrimonio.

Por decisión de Giselle Lana, fiscal de Tránsito, el conductor del vehículo Jeep Renegade fue excarcelado el 10 de agosto -dos días después del accidente- tras rendir una fianza de $10 millones y sigue bajo proceso penal.

Las maniobras de rescate de los heridos en el accidente del Acceso Este sobre el puente de la calle Alberdi, el sábado 8 de agosto a la mañana.

La familia de Antonela Murga se presentó como querellante en la causa judicial.

Pidió a la Fiscalía que modifique la calificación legal del expediente a homicidio con dolo eventual, por considerar que Santos se representó la posibilidad de causar una tragedia al volante y aún así siguió conduciendo a velocidad importante.

La tragedia ocurrió el sábado 8 de agosto a la mañana cuando la familia Assenza se dirigía al centro por el Acceso Este y a la altura de Alberdi chocó con el Jepp Renegade conducido por Santos.

Tras el impacto, ambos vehículos cayeron y las 5 personas fueron socorridas.