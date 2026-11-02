Antonela Murga (36) recibió el alta médica y se recupera de las secuelas del accidente y vuelco del 8 de agosto en el Acceso Este, donde murió el esposo, Claudio Assenza (43), y los dos hijos del matrimonio fueron hospitalizados.
Recibió el alta médica la esposa del contador fallecido en el accidente del Acceso Este
Antonela Murga sigue en tratamiento. El hijo, de 10 años, continúa internado desde el sábado 8 de agosto, por el accidente y vuelco donde murió Claudio Assenza
Bruno Murga, hermano de la mujer, también confirmó a radio Nihuil que su sobrino, de 10 años, sigue internado, a casi 3 meses del accidente con el Jeep que manejaba Iván Santos, de 19 años, que derivó en la caída de ambos vehículos desde el puente de Acceso Este y Alberdi, en Guaymallén.
La hija del contador Claudio Assenza y Antonela Murga fue la primera en recibir el alta, semanas después de la tragedia. Tiene 7 años.
Recuperación y reclamo judicial por el accidente fatal
"Proceso lento de tratamiento y recuperación", sintetizó el hermano de Antonela Murga en diálogo con radio Nihuil.
Con todo, la familia sigue adelante con el reclamo judicial ante la Unidad Fiscal de Tránsito.
Santos estuvo detenido y fue imputado por dos delitos: homicidio culposo en perjuicio del contador Claudio Assenza y lesiones graves culposas agravadas en perjuicio de Antonela Murga y los dos hijos del matrimonio.
Por decisión de Giselle Lana, fiscal de Tránsito, el conductor del vehículo Jeep Renegade fue excarcelado el 10 de agosto -dos días después del accidente- tras rendir una fianza de $10 millones y sigue bajo proceso penal.
La familia de Antonela Murga se presentó como querellante en la causa judicial.
Pidió a la Fiscalía que modifique la calificación legal del expediente a homicidio con dolo eventual, por considerar que Santos se representó la posibilidad de causar una tragedia al volante y aún así siguió conduciendo a velocidad importante.
La tragedia ocurrió el sábado 8 de agosto a la mañana cuando la familia Assenza se dirigía al centro por el Acceso Este y a la altura de Alberdi chocó con el Jepp Renegade conducido por Santos.
Tras el impacto, ambos vehículos cayeron y las 5 personas fueron socorridas.
En pocas palabras
- En recuperación: Antonela Murga recibió el alta médica tras el accidente en Acceso Este donde falleció su esposo el 8 de agosto último.
- Estado de los hijos: uno de los hijos de la pareja continúa internado en el Hospital Español.
- Proceso judicial: la familia reclama justicia y tramita que la causa sea caratulada como homicidio con dolo eventual.