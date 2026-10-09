Accidente del Acceso Este: la familia de la víctima pidió que la carátula sea homicidio con dolo eventual

A dos meses del fatal accidente de Acceso Este en el que murió Claudio Assenza, su pareja, Antonela Murga, y su hijo mayor (10) continúan recuperándose de las graves lesiones que sufrieron. La familia compartió un comunicado pidiendo que la carátula del caso sea homicidio con dolo eventual, para que la muerte de Assenza no quede impune.
El hecho ocurrió en el cruce del Acceso Este y la calle Alberdi, en Guaymallén, donde 2 autos cayeron desde el acceso hacia la calle. Claudio murió como consecuencia del accidente, mientras que Antonela y el mayor de sus hijos quedaron en grave estado. La hija menor de la pareja, de 7 años, también estuvo internada, pero recibió el alta médica pocos días después.
En el mensaje difundido este jueves, los familiares describieron los 2 meses transcurridos desde aquella jornada como una pesadilla que cambió sus vidas para siempre. También remarcaron que, mientras acompañan la recuperación de Antonela y su hijito, mantienen el reclamo para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Claudio.
La familia pide cambiar la carátula de la causa
Además de compartir novedades sobre la recuperación de las víctimas que sobrevivieron, los familiares de Claudio Assenza insistieron en su reclamo de justicia y anticiparon que realizarán las gestiones legales necesarias para solicitar un cambio en la calificación de la causa.
En el comunicado, atribuyeron la muerte de Claudio al "manejo irresponsable, negligente y temerario" de Francisco Iván Santos, el joven de 19 años que conducía el Jeep Renegade Sport que chocó contra la Nissan Kicks de Assenza . En estas circunstancias anunciaron que buscarán que la investigación pase de la carátula de homicidio culposo a la de homicidio con dolo eventual.
"Lo hacemos por Claudio. Por sus hijos. Por su esposa. Por sus padres. Por toda la familia", señalaron.
El reclamo, sostuvieron, también busca evitar que otras familias atraviesen una tragedia similar. "No queremos más 'Claudios'", expresaron, al recordar que durante agosto y septiembre otras familias también perdieron a seres queridos en siniestros que, según manifestaron, podrían haberse evitado.
La familia afirmó que confía tanto en la justicia de Dios como en la justicia terrenal y que utilizará los instrumentos legales a su alcance para impulsar el cambio de carátula.
Antonela estuvo 30 días de terapia intensiva
Según informó la familia, Antonela permanece en rehabilitación en el Hospital Santa Isabel de Hungría, luego de haber pasado más de 30 días en terapia intensiva.
"Antonela sigue luchando", expresaron sus seres queridos, que destacaron la posibilidad de acompañarla y celebrar cada avance en su recuperación. Sin embargo, advirtieron que todavía tiene un camino largo por delante, con cirugías y tratamientos pendientes.
La familia manifestó su esperanza de que pueda salir adelante y remarcó que cada pequeño progreso tiene un significado especial después de la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente.
El hijo de 10 años lucha por recuperarse
El comunicado también dedicó un apartado especial al niño de 10 años de la pareja, quien sufrió heridas de gravedad y debió recibir atención médica de urgencia.
El niño comenzó una nueva etapa de rehabilitación en una institución de Godoy Cruz, donde recibe un tratamiento interdisciplinario. La familia espera que este proceso le permita recuperar progresivamente sus capacidades y volver a caminar.
En el mensaje también agradecieron especialmente a la profesional del SEC que realizó las maniobras para salvar al niño después del paro cardíaco que sufrió en el lugar del accidente.
"Ojalá algún día podamos conocerte y agradecerte personalmente por devolvernos a nuestro niño", expresaron.
El agradecimiento a los equipos médicos y a quienes los acompañaron
Los familiares también expresaron su agradecimiento a los profesionales e instituciones que participaron en la atención de Antonela y Agustín durante estos dos meses.
Mencionaron al Hospital Central, al Hospital Notti, al Hospital Español, al Hospital Santa Isabel de Hungría, a la Fundación San Andrés y al Servicio Coordinado de Emergencias. Destacaron la tarea de médicos, enfermeros y otros profesionales que intervinieron en la atención de ambos.
Además, agradecieron a las personas que aportaron testimonios para ayudar a esclarecer lo ocurrido, a quienes rezaron por la recuperación de la madre y el niño, y a sus familiares, amigos, instituciones y a todas las personas que los acompañaron durante este tiempo.
En el cierre del mensaje, también expresaron su agradecimiento a Dios, a quienes atribuyeron su acompañamiento espiritual durante la tragedia.
"Seguimos adelante. Por Claudio. Por Antonela. Por sus hijos. Por toda nuestra familia", concluyeron.
El comunicado termina con el pedido que atraviesa todo el mensaje y que la familia mantiene a dos meses del accidente: "Justicia por Claudio Assenza".
En pocas palabras
- Familia de la víctima: pide que la carátula sea homicidio con dolo eventual para que la muerte de Claudio Assenza no quede impune.
- Recuperación: la esposa Antonela y su hijo de 10 años continúan rehabilitándose de graves lesiones tras el accidente.
- Causa judicial: la familia busca cambiar la calificación de homicidio culposo a dolo eventual.