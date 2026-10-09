Accidente del Acceso Este: la familia de la víctima pidió que la carátula sea homicidio con dolo eventual

La familia pide cambiar la carátula de la causa

Antonela y Claudio, en una imagen de años atrás. La familia quiere que la muerte de Assenza no quede impune.

Además de compartir novedades sobre la recuperación de las víctimas que sobrevivieron, los familiares de Claudio Assenza insistieron en su reclamo de justicia y anticiparon que realizarán las gestiones legales necesarias para solicitar un cambio en la calificación de la causa.

En el comunicado, atribuyeron la muerte de Claudio al "manejo irresponsable, negligente y temerario" de Francisco Iván Santos, el joven de 19 años que conducía el Jeep Renegade Sport que chocó contra la Nissan Kicks de Assenza . En estas circunstancias anunciaron que buscarán que la investigación pase de la carátula de homicidio culposo a la de homicidio con dolo eventual.

"Lo hacemos por Claudio. Por sus hijos. Por su esposa. Por sus padres. Por toda la familia", señalaron.

El reclamo, sostuvieron, también busca evitar que otras familias atraviesen una tragedia similar. "No queremos más 'Claudios'", expresaron, al recordar que durante agosto y septiembre otras familias también perdieron a seres queridos en siniestros que, según manifestaron, podrían haberse evitado.

La familia afirmó que confía tanto en la justicia de Dios como en la justicia terrenal y que utilizará los instrumentos legales a su alcance para impulsar el cambio de carátula.

Antonela estuvo 30 días de terapia intensiva

Antonela Murga estuvo 30 días en terapia intensiva. Ahora está recuperándose.

Según informó la familia, Antonela permanece en rehabilitación en el Hospital Santa Isabel de Hungría, luego de haber pasado más de 30 días en terapia intensiva.

"Antonela sigue luchando", expresaron sus seres queridos, que destacaron la posibilidad de acompañarla y celebrar cada avance en su recuperación. Sin embargo, advirtieron que todavía tiene un camino largo por delante, con cirugías y tratamientos pendientes.

La familia manifestó su esperanza de que pueda salir adelante y remarcó que cada pequeño progreso tiene un significado especial después de la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente.

El hijo de 10 años lucha por recuperarse

Antonela Murga y su hijo mayor fueron los que sufrieron las consecuencias más graves.

El comunicado también dedicó un apartado especial al niño de 10 años de la pareja, quien sufrió heridas de gravedad y debió recibir atención médica de urgencia.

Cada día nos demuestra la fuerza del impulso de vida, la superación y las ganas de salir adelante", escribieron sus familiares, que lo definieron como su "campeón y guerrero Cada día nos demuestra la fuerza del impulso de vida, la superación y las ganas de salir adelante", escribieron sus familiares, que lo definieron como su "campeón y guerrero

El niño comenzó una nueva etapa de rehabilitación en una institución de Godoy Cruz, donde recibe un tratamiento interdisciplinario. La familia espera que este proceso le permita recuperar progresivamente sus capacidades y volver a caminar.

En el mensaje también agradecieron especialmente a la profesional del SEC que realizó las maniobras para salvar al niño después del paro cardíaco que sufrió en el lugar del accidente.

"Ojalá algún día podamos conocerte y agradecerte personalmente por devolvernos a nuestro niño", expresaron.

El agradecimiento a los equipos médicos y a quienes los acompañaron

Los familiares también expresaron su agradecimiento a los profesionales e instituciones que participaron en la atención de Antonela y Agustín durante estos dos meses.

Mencionaron al Hospital Central, al Hospital Notti, al Hospital Español, al Hospital Santa Isabel de Hungría, a la Fundación San Andrés y al Servicio Coordinado de Emergencias. Destacaron la tarea de médicos, enfermeros y otros profesionales que intervinieron en la atención de ambos.

Además, agradecieron a las personas que aportaron testimonios para ayudar a esclarecer lo ocurrido, a quienes rezaron por la recuperación de la madre y el niño, y a sus familiares, amigos, instituciones y a todas las personas que los acompañaron durante este tiempo.

En el cierre del mensaje, también expresaron su agradecimiento a Dios, a quienes atribuyeron su acompañamiento espiritual durante la tragedia.

"Seguimos adelante. Por Claudio. Por Antonela. Por sus hijos. Por toda nuestra familia", concluyeron.

El comunicado termina con el pedido que atraviesa todo el mensaje y que la familia mantiene a dos meses del accidente: "Justicia por Claudio Assenza".