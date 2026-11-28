De acuerdo con el reporte policial, un camión Iveco estaba detenido sobre el costado oeste de la calzada, orientado de norte a sur, prestando servicios de mantenimiento para una empresa eléctrica con balizas encendidas y conos de señalización.

La mecánica del choque y su estado de salud

Mientras el camión operaba en el lugar, una motocicleta Zanella 110 cc que circulaba en la misma dirección intentó sobrepasarlo. En el transcurso de esa maniobra, el rodado de mayor porte accionó su pluma y la moto chocó contra ella. A raíz del impacto, el joven perdió el dominio del rodado y cayó sobre el asfalto.