Un motociclista de 21 años quedó internado en terapia intensiva y con riesgo de vida luego de impactar contra la pluma de un camión que realizaba tareas de mantenimiento en Tupungato. El siniestro vial ocurrió este viernes cerca de las 15.20 sobre calle Urquiza, en las inmediaciones de una cancha de pádel.
Un motociclista de 21 años chocó contra la pluma de un camión y quedó internado en terapia intensiva
El joven sufrió un estallido hepático y traumatismo cerrado de abdomen durante un sobrepaso sobre calle Urquiza de Tupungato. Está en el Hospital Scaravelli
De acuerdo con el reporte policial, un camión Iveco estaba detenido sobre el costado oeste de la calzada, orientado de norte a sur, prestando servicios de mantenimiento para una empresa eléctrica con balizas encendidas y conos de señalización.
La mecánica del choque y su estado de salud
Mientras el camión operaba en el lugar, una motocicleta Zanella 110 cc que circulaba en la misma dirección intentó sobrepasarlo. En el transcurso de esa maniobra, el rodado de mayor porte accionó su pluma y la moto chocó contra ella. A raíz del impacto, el joven perdió el dominio del rodado y cayó sobre el asfalto.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al herido y lo trasladó de urgencia al Hospital Scaravelli, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo cerrado de abdomen y estallido hepático, cuadro por el cual quedó alojado en la Unidad de Terapia Intensiva. En el procedimiento trabajó personal de la Policía Vial Valle de Uco.
En pocas palabras
- Motociclista internado: un joven de 21 años se encuentra en terapia intensiva tras un accidente en Tupungato.
- Detalles del choque: impactó contra la pluma de un camión que realizaba tareas de mantenimiento en calle Urquiza.
- Gravedad del cuadro: sufrió un estallido hepático y traumatismo cerrado de abdomen, quedando en grave estado.