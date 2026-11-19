Una mujer de 40 años murió este jueves luego de protagonizar un accidente entre un auto y una moto en Las Heras. Tras el impacto, la motociclista salió despedida y se golpepo contra un paredón del zanjón de los Ciruelos. Fue trasladada al Hospital Central con politraumatismo grave, pero falleció pese a los esfuerzos de los médicos por reanimarla.
Un accidente terminó con la muerte de una motociclista en Las Heras tras chocar con un auto
Una mujer de 40 años murió este jueves tras un accidente con un auto en la intersección de las calles Balloffet y 12 de Octubre, en Las Heras
El hecho ocurrió alrededor de las 9.38, en la intersección de las calles Balloffet y 12 de Octubre. Un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 56 años que trabajaba como chofer de Uber, circulaba por calle Balloffet al oeste y, al llegar al cruce, colisionó con una motocicleta Motomel de 110 cilindradas que avanzaba al sur.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica. Además, los dosajes de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.
Por disposición de la Oficina Fiscal, el conductor del Fiat Cronos quedó aprehendido mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.
En pocas palabras
- Tragedia en Las Heras: una motociclista murió tras chocar con un auto en Balloffet y 12 de Octubre.
- Circunstancias del accidente: el hecho ocurrió a las 9.38, involucrando un Fiat Cronos y una moto Motomel.
- Investigación en curso: el conductor del auto fue aprehendido; ambos dosajes de alcoholemia resultaron negativos.