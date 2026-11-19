El hecho ocurrió alrededor de las 9.38, en la intersección de las calles Balloffet y 12 de Octubre. Un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 56 años que trabajaba como chofer de Uber, circulaba por calle Balloffet al oeste y, al llegar al cruce, colisionó con una motocicleta Motomel de 110 cilindradas que avanzaba al sur.

Una motociclista murió tras chocar con un auto y golpear contra un paredón en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. Además, los dosajes de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.