Un hombre fue rescatado dentro de un canal ubicado en la intersección de las calles Boulogne Sur Mer y Cipolletti, en el límite entre los departamentos de Capital y Las Heras.
Rescataron a un hombre que cayó a un canal en el límite entre Capital y Las Heras
El hombre está en situación de calle y vive en la zona con otras personas. Pese a la caída no tiene lesiones de gravedad
La persona, que vive en la zona y está en situación de calle, habría caído accidentalmente al cauce aunque se desconocen las circunstancias.
Afortunadamente, el canal no tiene agua en ese sector, por lo que el rescate fue fácil y la situación no fue de gravedad. La persona no presenta heridas, está consciente y se encuentra fuera de peligro.
Facundo Castillo, uno de los bomberos que asistió al hombre dijo: "Era una persona que siempre venía y se sentaba en el borde. Ahora se ve que ha perdido el equilibrio y se ha resbalado y dice que se ha golpeado las dos piernas".
Además, el bombero confirmó: "No corre ningún riesgo hacia su propia vida más allá de las lesiones que tiene, no son lesiones de gravedad. Es más, mientras nosotros lo estábamos empaquetando, se quejaba muy mínimamente de dolor".
En pocas palabras
- Rescate de hombre: un hombre en situación de calle fue rescatado de un canal en Capital y Las Heras.
- Sin gravedad: el canal no tenía agua, lo que facilitó el rescate y evitó lesiones serias.
- Estado de salud: la persona se encuentra consciente, fuera de peligro y sin heridas de consideración.