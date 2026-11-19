La persona, que vive en la zona y está en situación de calle, habría caído accidentalmente al cauce aunque se desconocen las circunstancias.

Rescataron a un hombre que cayó a un canal en Boulogne Sur Mer y Cipolletti. Foto: Matías Pascualletti/Radio Nihuil

Afortunadamente, el canal no tiene agua en ese sector, por lo que el rescate fue fácil y la situación no fue de gravedad. La persona no presenta heridas, está consciente y se encuentra fuera de peligro.