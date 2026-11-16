Un joven de 24 años fue rescatado el fin de semana tras vivir momentos de extrema tensión en el Cañón del Atuel, en San Rafael, luego de que una piedra de gran tamaño le cayera encima y lo dejara sin posibilidad de caminar. El complejo despliegue de emergencia demandó cerca de nueve horas debido a lo inhóspito del terreno.
En un dramático rescate en el Cañón del Atuel fue salvado un joven tras 9 horas de operativo
Un muchacho de 24 años sufrió el aplastamiento de ambos pies por la caída de una roca gigante mientras hacía trekking cerca de El Nihuil. Intervinieron la Patrulla de Rescate, drones de la Policía, Bomberos y baqueano
El accidente se produjo el sábado, alrededor de las 18.20, a unos tres kilómetros de El Nihuil.
La víctima realizaba una caminata junto a un familiar cuando, por motivos que se desconocen, se desprendió una roca de gran magnitud que impactó de lleno sobre sus dos pies, provocándole graves traumatismos que le impidieron desplazarse por sus propios medios.
Drones, baqueanos y una camilla especial
Tras el pedido de auxilio, efectivos de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM) Zona Sur montaron un operativo de urgencia ingresando por el sector conocido como El Basural, rumbo al cañón.
Para dar con el paradero exacto del herido en medio de la geografía escarpada, fue clave el apoyo de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) de la Policía de Mendoza. Una vez que los drones y rescatistas lograron ubicarlo y brindarle los primeros auxilios, solicitaron refuerzos a los Bomberos de San Rafael y contaron con la valiosa colaboración de vecinos baqueanos que conocían los senderos del lugar.
Debido a la imposibilidad de pisar y a la dificultad del acceso, los especialistas inmovilizaron al joven en una camilla tipo Sked -diseñada para extracciones en terrenos agrestes- y, bajo autorización médica, le suministraron medicación para calmar el intenso dolor durante el trayecto.
Finalmente, tras 9 horas de arduo trabajo nocturno y de montaña, los brigadistas lograron extraer al muchacho hasta el punto donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Con un diagnóstico preliminar de traumatismos en ambos miembros inferiores, fue derivado de urgencia al hospital local para recibir atención especializada.
En pocas palabras
- Joven rescatado: un muchacho de 24 años fue salvado tras sufrir el aplastamiento de ambos pies por una roca en el Cañón del Atuel.
- Operativo de rescate: el rescate demandó nueve horas e involucró a Patrulla de Rescate, drones, Bomberos y baqueanos.
- Condiciones del terreno: el accidentado se encontraba en un sitio inhóspito, a tres kilómetros de El Nihuil, dificultando la extracción.