El trabajo de los rescatistas fue durante la noche. Foto: Ministerio de Seguridad

Drones, baqueanos y una camilla especial

Tras el pedido de auxilio, efectivos de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM) Zona Sur montaron un operativo de urgencia ingresando por el sector conocido como El Basural, rumbo al cañón.

Para dar con el paradero exacto del herido en medio de la geografía escarpada, fue clave el apoyo de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) de la Policía de Mendoza. Una vez que los drones y rescatistas lograron ubicarlo y brindarle los primeros auxilios, solicitaron refuerzos a los Bomberos de San Rafael y contaron con la valiosa colaboración de vecinos baqueanos que conocían los senderos del lugar.

Casi 9 horas demandó el operativo de rescate, Foto: Ministerio de Seguridad

Debido a la imposibilidad de pisar y a la dificultad del acceso, los especialistas inmovilizaron al joven en una camilla tipo Sked -diseñada para extracciones en terrenos agrestes- y, bajo autorización médica, le suministraron medicación para calmar el intenso dolor durante el trayecto.

Finalmente, tras 9 horas de arduo trabajo nocturno y de montaña, los brigadistas lograron extraer al muchacho hasta el punto donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Con un diagnóstico preliminar de traumatismos en ambos miembros inferiores, fue derivado de urgencia al hospital local para recibir atención especializada.