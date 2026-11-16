China construyó un ascensor que eleva barcos de 3.000 toneladas y reduce un viaje de 4 horas a 40 minutos

Este tipo de infraestructura permite reducir considerablemente los tiempos de espera y facilita el transporte de mercancías por vías fluviales que, debido a su geografía, presentan importantes desniveles. También puede disminuir el consumo de agua en comparación con algunos sistemas tradicionales de esclusas.

China tiene el ascensor para barcos más grande del mundo

China ha desarrollado algunas de las mayores obras hidráulicas del planeta, entre ellas el ascensor de barcos de la presa de las Tres Gargantas, una de las instalaciones de este tipo más grandes del mundo. Su sistema permite elevar embarcaciones de hasta 3.000 toneladas y superar un desnivel de aproximadamente 113 metros.

El recorrido vertical completo tarda solo unos 8 minutos, mientras que el proceso total de entrada, posicionamiento, ascenso/descenso y salida toma alrededor de 40 minutos (lo que reduce drásticamente las 4 horas que antes requería el sistema tradicional de esclusas). Gracias a su sistema de contrapesos sincronizados mediante 256 cables de acero, el consumo energético de cada viaje se reduce en más de un 60 %.