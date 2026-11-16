El gigante oriental volvió a demostrar su capacidad para llevar la ingeniería al límite con una infraestructura que parece sacada de una película. Se trata de un ascensor diseñado para elevar barcos de hasta 3.000 toneladas y permitirles superar grandes desniveles sin tener que recorrer largos y complicados sistemas de esclusas.
China construyó un ascensor que eleva barcos de 3.000 toneladas y reduce un viaje de 4 horas a 40 minutos
La monumental obra de infraestructura china, que eleva barcos de 3.000 toneladas, revoluciona la navegación al transformar un viaje de 4 horas en uno de solo 40 minutos.
La estructura de China forma parte de un sistema de navegación que permite a las embarcaciones salvar diferencias de altura entre distintos tramos de un río. En lugar de esperar a que el agua suba o baje progresivamente, como ocurre en una esclusa tradicional, el mecanismo utiliza una enorme plataforma móvil que transporta el barco junto con el agua que lo sostiene.
¿Cómo funciona el megaascensor de barcos de China?
El funcionamiento es tan impresionante como su tamaño. El barco ingresa en una gigantesca cámara llena de agua, que queda suspendida mediante un sistema de cables, contrapesos y mecanismos de elevación. Una vez asegurada, la plataforma comienza a desplazarse verticalmente hasta alcanzar el nivel del siguiente tramo navegable. Después, el barco puede continuar su recorrido.
Este tipo de infraestructura permite reducir considerablemente los tiempos de espera y facilita el transporte de mercancías por vías fluviales que, debido a su geografía, presentan importantes desniveles. También puede disminuir el consumo de agua en comparación con algunos sistemas tradicionales de esclusas.
China tiene el ascensor para barcos más grande del mundo
China ha desarrollado algunas de las mayores obras hidráulicas del planeta, entre ellas el ascensor de barcos de la presa de las Tres Gargantas, una de las instalaciones de este tipo más grandes del mundo. Su sistema permite elevar embarcaciones de hasta 3.000 toneladas y superar un desnivel de aproximadamente 113 metros.
El recorrido vertical completo tarda solo unos 8 minutos, mientras que el proceso total de entrada, posicionamiento, ascenso/descenso y salida toma alrededor de 40 minutos (lo que reduce drásticamente las 4 horas que antes requería el sistema tradicional de esclusas). Gracias a su sistema de contrapesos sincronizados mediante 256 cables de acero, el consumo energético de cada viaje se reduce en más de un 60 %.
En pocas palabras
- China: Desarrolló un ascensor para barcos de 3.000 toneladas.
- Tecnología: Reduce un viaje fluvial de 4 horas a solo 40 minutos.
- Infraestructura: Permite superar desniveles de 113 metros eficientemente.