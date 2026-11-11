En lugar de comprar materiales nuevos para fabricar un barco, un brasileño decidió aprovechar cientos de recipientes que iban a terminar como residuos. Con 230 envases de plástico y una estructura metálica recuperada de una antigua furgoneta Volkswagen, construyó una embarcación.
Construyó un barco con 230 envases de plástico reciclados y ahora lo utiliza para limpiar el océano
Un brasileño construyó un barco ecológico con 230 botellas de plástico recicladas, demostrando un ingenio que combina la construcción artesanal con la protección del océano.
El protagonista es Marcos Arnhold, vecino de Guaratuba, una localidad del estado de Paraná, en el sur de Brasil. El proyecto de construcción le llevó dos meses de trabajo y lo realizó prácticamente por su cuenta, aunque recibió donaciones de materiales de amigos y apoyo económico de patrocinadores.
230 recipientes y una estructura recuperada para la construcción del barco
Para la construcción de la embarcación utilizó 125 botellas de plástico PET de dos litros y 105 bidones de cinco litros que habían contenido desinfectante. En total, reunió 230 recipientes que aprovechó como elementos de flotación. A estos materiales añadió una estructura metálica que había pertenecido al portaequipajes del techo de una antigua Volkswagen Kombi.
De esta manera, combinó los envases reutilizados con una pieza recuperada para dar forma al barco. Arnhold explicó al medio brasileño JB Litoral que dedicó dos meses al montaje y que recibió las botellas de personas de su entorno. No se trató de una construcción industrial, sino de un proyecto artesanal que fue desarrollando paso a paso.
El objetivo es limpiar la bahía y los manglares
Una vez terminada, la embarcación superó sus primeras pruebas de flotabilidad y estabilidad. Para comenzar a utilizarla, su creador instaló un motor de combustión de 6,5 caballos de potencia. También tiene previsto incorporar una vela y, en una etapa posterior, sustituir el motor por uno eléctrico.
El barco está pensado para recorrer la bahía de Guaratuba y los manglares de sus alrededores, donde Arnhold pretende recoger residuos arrojados de forma irregular. La idea es trasladar después la basura al Centro de Clasificación municipal, donde los materiales podrán separarse para su reciclaje.
La elección de estos lugares no es casual. Los manglares son ecosistemas costeros que funcionan como refugio y zona de reproducción para numerosas especies, además de contribuir a proteger las orillas. La acumulación de residuos puede afectar a estos ambientes y a la fauna que depende de ellos.
Arnhold fue campeón brasileño de canotaje oceánico en 2002. Ahora ha llevado esa experiencia a una iniciativa que combina navegación y reutilización de residuos. El proyecto cuenta con patrocinadores que ayudaron a financiar el motor y el remolque necesario para transportar el barco.
En pocas palabras
- Barco ecológico: Un brasileño construyó una embarcación con 230 botellas de plástico recicladas y una estructura recuperada.
- Propósito de limpieza: El objetivo es recorrer la bahía y los manglares para recoger residuos y evitar la contaminación.
- Experiencia náutica: El creador fue campeón brasileño de canotaje oceánico y aplica su experiencia en este proyecto sostenible.