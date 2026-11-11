Construyó un barco con 230 envases de plástico reciclados y ahora lo utiliza para limpiar el océano

De esta manera, combinó los envases reutilizados con una pieza recuperada para dar forma al barco. Arnhold explicó al medio brasileño JB Litoral que dedicó dos meses al montaje y que recibió las botellas de personas de su entorno. No se trató de una construcción industrial, sino de un proyecto artesanal que fue desarrollando paso a paso.

El objetivo es limpiar la bahía y los manglares

Una vez terminada, la embarcación superó sus primeras pruebas de flotabilidad y estabilidad. Para comenzar a utilizarla, su creador instaló un motor de combustión de 6,5 caballos de potencia. También tiene previsto incorporar una vela y, en una etapa posterior, sustituir el motor por uno eléctrico.

El barco está pensado para recorrer la bahía de Guaratuba y los manglares de sus alrededores, donde Arnhold pretende recoger residuos arrojados de forma irregular. La idea es trasladar después la basura al Centro de Clasificación municipal, donde los materiales podrán separarse para su reciclaje.

La elección de estos lugares no es casual. Los manglares son ecosistemas costeros que funcionan como refugio y zona de reproducción para numerosas especies, además de contribuir a proteger las orillas. La acumulación de residuos puede afectar a estos ambientes y a la fauna que depende de ellos.

Arnhold fue campeón brasileño de canotaje oceánico en 2002. Ahora ha llevado esa experiencia a una iniciativa que combina navegación y reutilización de residuos. El proyecto cuenta con patrocinadores que ayudaron a financiar el motor y el remolque necesario para transportar el barco.