China envía a América del Sur 10 autobuses eléctricos para renovar el transporte público de una capital

ada unidad dispone de cámaras de vigilancia interiores y exteriores, sensores para monitorear los puntos ciegos y telemetría para supervisar su funcionamiento en tiempo real. También incorporan wifi gratuito, puertos USB para cargar dispositivos electrónicos, dos pantallas informativas y un sistema de audio para comunicar información a los pasajeros.

Bogotá prepara una flota de 1.153 autobuses eléctricos para 2029

La iniciativa sitúa a Bogotá entre las ciudades que están ampliando la electrificación del transporte público en América del Sur, una región donde la renovación de las flotas urbanas se ha convertido en una de las principales vías para reducir la contaminación asociada a la movilidad.

La incorporación de los diez articulados forma parte de una estrategia de mayor alcance. TransMilenio tiene como objetivo sumar 1.153 autobuses eléctricos al sistema entre 2026 y 2029. Para respaldar esta transformación, la ciudad está adecuando el Patio Sur, una instalación de 4,33 hectáreas que contará con tres islas de carga y un diseño eléctrico de 13 MVA.

La infraestructura está proyectada para atender 116 vehículos eléctricos, 74 articulados y 42 biarticulados. La primera fase permitirá recargar los diez nuevos autobuses. Según TransMilenio, el sistema ya cuenta con 1.767 autobuses eléctricos de diferentes tipologías.