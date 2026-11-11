Un país de América del Sur ha recibido diez nuevos autobuses articulados 100 % eléctricos fabricados en China. Los vehículos, producidos por la compañía Yutong, tienen capacidad para transportar hasta 160 pasajeros y una autonomía mínima de 280 kilómetros por carga completa.
China envía a América del Sur 10 autobuses eléctricos para renovar el transporte público de una capital
La capital colombiana incorporó diez unidades 100% eléctricas de origen chino para renovar su flota de transporte público, con miras a reducir la contaminación y el ruido.
La incorporación, presentada el 6 de noviembre de 2026, representa un nuevo avance en la electrificación del transporte público de América del Sur. Los autobuses sustituirán progresivamente parte de la flota que utiliza combustibles convencionales y permitirán reducir las emisiones contaminantes locales y el ruido asociado a los motores de combustión.
Autobuses chinos con 280 kilómetros de autonomía y capacidad para 160 pasajeros
Estos autobueses son incorporarlos a TransMilenio, el sistema de transporte público masivo de la capital colombiana. Aunque Bogotá ya había realizado pruebas con un articulado eléctrico en 2017, esta nueva entrega supone la llegada de diez unidades para reforzar la operación del sistema troncal.
ada unidad dispone de cámaras de vigilancia interiores y exteriores, sensores para monitorear los puntos ciegos y telemetría para supervisar su funcionamiento en tiempo real. También incorporan wifi gratuito, puertos USB para cargar dispositivos electrónicos, dos pantallas informativas y un sistema de audio para comunicar información a los pasajeros.
Bogotá prepara una flota de 1.153 autobuses eléctricos para 2029
La iniciativa sitúa a Bogotá entre las ciudades que están ampliando la electrificación del transporte público en América del Sur, una región donde la renovación de las flotas urbanas se ha convertido en una de las principales vías para reducir la contaminación asociada a la movilidad.
La incorporación de los diez articulados forma parte de una estrategia de mayor alcance. TransMilenio tiene como objetivo sumar 1.153 autobuses eléctricos al sistema entre 2026 y 2029. Para respaldar esta transformación, la ciudad está adecuando el Patio Sur, una instalación de 4,33 hectáreas que contará con tres islas de carga y un diseño eléctrico de 13 MVA.
La infraestructura está proyectada para atender 116 vehículos eléctricos, 74 articulados y 42 biarticulados. La primera fase permitirá recargar los diez nuevos autobuses. Según TransMilenio, el sistema ya cuenta con 1.767 autobuses eléctricos de diferentes tipologías.
En pocas palabras
- Bogotá recibió 10 autobuses eléctricos fabricados en China para renovar su flota de TransMilenio, buscando reducir contaminación y ruido.
- Las nuevas unidades, de la marca Yutong, tienen capacidad para 160 pasajeros y una autonomía de 280 km por carga.
- La ciudad planea sumar 1.153 buses eléctricos al sistema entre 2026 y 2029, adecuando infraestructura para su carga.