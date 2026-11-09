Un cargamento poco habitual llegó a América del Sur y podría marcar un nuevo paso en la incorporación de tecnología al sector turístico. El cargamento poco común sorprendió en el puerto de Valparaíso, en Chile. Estas 20 cápsulas hoteleras inteligentes llegaron desde China y tendrán un destino turístico en la comuna de Salamanca, en la Región de Coquimbo.
Desembarcan en país de América del Sur 20 cápsulas hoteleras inteligentes de China que cambiarán la forma de alojarse
Un cargamento único de 20 cápsulas hoteleras inteligentes arribó a Chile desde China, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo turístico.
El desembarque se concretó en el Terminal Portuario Valparaíso y marcó la primera operación de este tipo para el recinto. Las estructuras arribaron a bordo del buque Gloria Confidence y requirieron un operativo logístico especial debido a sus dimensiones. Estas estructuras son una apuesta que combina construcción prefabricada, tecnología y turismo, y que ya comenzó a tomar forma en Chile.
El país de América del Sur 20 cápsulas hoteleras gigantes que ya desembarcaron en Chile
Cada unidad de esta estructuras mide 9,6 metros de largo, 3,6 metros de ancho y 3,3 metros de alto. Por su tamaño, fueron transportadas desde China como carga sobredimensionada, lo que obligó a coordinar cuidadosamente las maniobras de descarga y traslado en América del Sur.
A diferencia de una habitación convencional, estas cápsulas llegan prefabricadas y equipadas de fábrica, listas para ser instaladas en su destino. Incorporan tecnología inteligente, sistemas de domótica, amplios ventanales y espacios pensados para ofrecer comodidad y privacidad a los huéspedes.
Habitaciones inteligentes que llegan listas para instalar
El proyecto apuesta por un modelo de alojamiento que busca reducir los tiempos de construcción tradicionales mediante módulos fabricados previamente y trasladados directamente al lugar donde serán utilizados. Esta modalidad permite instalar habitaciones completas sin levantar cada estructura desde cero y abre nuevas posibilidades para desarrollar propuestas turísticas en zonas donde el paisaje natural es uno de sus principales atractivos.
Las cápsulas de China están diseñadas para funcionar como unidades de alojamiento independientes, por lo que cada una cuenta con espacios propios para recibir a los huéspedes. Su equipamiento tecnológico permite controlar distintas funciones desde sistemas inteligentes, mientras que los ventanales buscan integrar el interior con el entorno. De esta manera, el formato combina las prestaciones de una habitación de hotel con una estructura compacta que puede instalarse en distintos espacios.
En pocas palabras
- Cápsulas hoteleras: 20 unidades inteligentes llegaron desde China a Chile.
- Logística especial: El desembarco en Valparaíso requirió un operativo por sus dimensiones y peso.
- Tecnología y turismo: Las cápsulas prefabricadas combinan construcción, domótica y alojamiento innovador.