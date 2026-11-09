Desembarcan en país de América del Sur 20 cápsulas hoteleras inteligentes de China que cambiarán la forma de alojarse

A diferencia de una habitación convencional, estas cápsulas llegan prefabricadas y equipadas de fábrica, listas para ser instaladas en su destino. Incorporan tecnología inteligente, sistemas de domótica, amplios ventanales y espacios pensados para ofrecer comodidad y privacidad a los huéspedes.

Habitaciones inteligentes que llegan listas para instalar

El proyecto apuesta por un modelo de alojamiento que busca reducir los tiempos de construcción tradicionales mediante módulos fabricados previamente y trasladados directamente al lugar donde serán utilizados. Esta modalidad permite instalar habitaciones completas sin levantar cada estructura desde cero y abre nuevas posibilidades para desarrollar propuestas turísticas en zonas donde el paisaje natural es uno de sus principales atractivos.

Las cápsulas de China están diseñadas para funcionar como unidades de alojamiento independientes, por lo que cada una cuenta con espacios propios para recibir a los huéspedes. Su equipamiento tecnológico permite controlar distintas funciones desde sistemas inteligentes, mientras que los ventanales buscan integrar el interior con el entorno. De esta manera, el formato combina las prestaciones de una habitación de hotel con una estructura compacta que puede instalarse en distintos espacios.