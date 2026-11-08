Tras 130 años, una especie emblemática de América del Sur se expande por la región y sorprende su recuperación

Una especie emblemática de América del Sur volvió a dar señales de recuperación. Se trata del oso hormiguero gigante, un animal que fue registrado en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, después de más de 130 años sin avistamientos en esa región. El ejemplar fue captado por cámaras trampa en el Parque Estadual do Espinilho, cerca de la frontera con Argentina.
El hallazgo fue confirmado por investigadores luego de analizar varias horas de grabaciones. Según explicó la veterinaria brasileña Flavia Miranda, especialista en esta especie, es muy probable que el animal haya llegado desde la provincia de Corrientes, como parte de la población que fue reintroducida en los Esteros del Iberá.
El proyecto en América del Sur que permitió recuperar la especie
La historia comenzó en 2007, cuando el Gobierno de Corrientes y la organización Rewilding Argentina pusieron en marcha en los Esteros del Iberá el primer proyecto de reintroducción de osos hormigueros gigantes del mundo. La iniciativa comenzó con la liberación de apenas dos ejemplares en Colonia Carlos Pellegrini, una zona donde la especie había desaparecido.
Desde entonces, más de 110 animales fueron reintroducidos en el área. Con el paso de los años, varias generaciones nacieron en libertad y comenzaron a ocupar nuevos territorios de América del Sur. Algunos ejemplares fueron registrados a más de 100 kilómetros de los lugares donde habían sido liberados, lo que demuestra que la población logró expandirse de manera natural.
Cómo lograron que el oso hormiguero volviera a vivir en libertad
La recuperación requirió un trabajo de conservación que incluyó cuarentenas, corrales de adaptación, traslados de larga distancia y seguimiento mediante dispositivos de monitoreo. También fue necesario brindarles alimento y asistencia hasta que pudieran sobrevivir por sus propios medios.
El regreso del oso hormiguero gigante a Rio Grande do Sul muestra los resultados que pueden alcanzar los programas de restauración ambiental. Una población que comenzó con unos pocos ejemplares en Argentina hoy vuelve a extenderse por nuevos territorios y cruza fronteras de manera natural.
Una de las claves fue respetar el comportamiento natural de estos animales para que pudieran adaptarse al entorno. Antes de liberarlos, los especialistas debían comprobar que fueran capaces de buscar alimento por sí mismos, especialmente hormigas y termitas, que constituyen la base de su dieta. También evaluaban su estado físico y su capacidad para desplazarse por el ambiente. Este proceso era fundamental porque el oso hormiguero gigante puede recorrer grandes distancias en busca de comida y necesita territorios amplios para sobrevivir.
En pocas palabras
- Recuperación de especie: El oso hormiguero gigante se expande en América del Sur tras 130 años.
- Proyecto de reintroducción: Iniciativa en Argentina liberó más de 110 animales en los Esteros del Iberá.
- Adaptación exitosa: Ejemplares regresan a Brasil, demostrando la efectividad de programas de conservación.