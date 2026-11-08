Tras 130 años, una especie emblemática de América del Sur se expande por la región y sorprende su recuperación

Desde entonces, más de 110 animales fueron reintroducidos en el área. Con el paso de los años, varias generaciones nacieron en libertad y comenzaron a ocupar nuevos territorios de América del Sur. Algunos ejemplares fueron registrados a más de 100 kilómetros de los lugares donde habían sido liberados, lo que demuestra que la población logró expandirse de manera natural.

Cómo lograron que el oso hormiguero volviera a vivir en libertad

La recuperación requirió un trabajo de conservación que incluyó cuarentenas, corrales de adaptación, traslados de larga distancia y seguimiento mediante dispositivos de monitoreo. También fue necesario brindarles alimento y asistencia hasta que pudieran sobrevivir por sus propios medios.

El regreso del oso hormiguero gigante a Rio Grande do Sul muestra los resultados que pueden alcanzar los programas de restauración ambiental. Una población que comenzó con unos pocos ejemplares en Argentina hoy vuelve a extenderse por nuevos territorios y cruza fronteras de manera natural.

Una de las claves fue respetar el comportamiento natural de estos animales para que pudieran adaptarse al entorno. Antes de liberarlos, los especialistas debían comprobar que fueran capaces de buscar alimento por sí mismos, especialmente hormigas y termitas, que constituyen la base de su dieta. También evaluaban su estado físico y su capacidad para desplazarse por el ambiente. Este proceso era fundamental porque el oso hormiguero gigante puede recorrer grandes distancias en busca de comida y necesita territorios amplios para sobrevivir.