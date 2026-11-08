La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejó establecido el esquema previsional correspondiente a diciembre de 2026. Durante el último período del año, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán en una misma acreditación bancaria el monto de su mensualidad habitual junto con el medio aguinaldo.
Aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026: cuándo cobran los jubilados, fechas confirmadas y cómo se calcula el medio aguinaldo
La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el cronograma de pagos para el último mes del año, en el que los beneficiarios del SIPA percibirán sus haberes mensuales de manera conjunta con la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC)
El esquema diagramado por el organismo previsional contempla un cronograma ágil que iniciará el miércoles 9 de diciembre y se completará de manera escalonada el miércoles 23 de diciembre, permitiendo que todos los titulares cuenten con sus fondos depositados antes de la celebración de Navidad.
Calendario de cobro: jubilados que perciben hasta un haber mínimo
Para quienes se encuentran dentro del primer tramo de pago (ingresos que no superan el piso previsional garantizado), las fechas quedaron ordenadas de la siguiente manera:
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre (pago agrupado para tres terminaciones)
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre (pago agrupado para tres terminaciones)
Calendario de cobro: jubilados que superan el haber mínimo
Los beneficiarios cuyos ingresos mensuales sobrepasan el haber básico percibirán su mensualidad y el medio aguinaldo durante la segunda quincena del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Cómo se liquida el aguinaldo de fin de año y qué pasa con el bono
La fórmula de cálculo de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) responde a pautas legales y técnicas específicas:
- Fórmula general de cálculo: el medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año (período julio-diciembre).
- Impacto de la movilidad por inflación: al actualizarse los haberes mes a mes bajo el esquema de movilidad automática atado al IPC, la liquidación de diciembre servirá como la base más alta para determinar la suma final a transferir.
- Exclusión de bonos extraordinarios: los suplementos económicos o bonos de contención que abona el Estado nacional poseen carácter no remunerativo, por lo que no se computan en la fórmula de liquidación del SAC.
- Depósito automático en cuenta: el monto del haber mensual y el medio aguinaldo se acreditarán juntos de forma automática en la cuenta bancaria habitual de cada jubilado, sin necesidad de turnos ni trámites previos ante las oficinas de ANSES.
En pocas palabras
- ANSES definió cronograma: Jubilados percibirán haberes de diciembre junto al segundo aguinaldo.
- Fechas de cobro: El cronograma se extiende del 9 al 23 de diciembre según terminación de DNI.
- Cálculo del aguinaldo: Se liquida el 50% de la mayor remuneración semestral, excluyendo bonos.