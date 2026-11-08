Aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026: cuándo cobran los jubilados, fechas confirmadas y cómo se calcula el medio aguinaldo

El esquema diagramado por el organismo previsional contempla un cronograma ágil que iniciará el miércoles 9 de diciembre y se completará de manera escalonada el miércoles 23 de diciembre, permitiendo que todos los titulares cuenten con sus fondos depositados antes de la celebración de Navidad.

Calendario de cobro: jubilados que perciben hasta un haber mínimo

Para quienes se encuentran dentro del primer tramo de pago (ingresos que no superan el piso previsional garantizado), las fechas quedaron ordenadas de la siguiente manera: