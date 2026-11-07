La "Reina de la maldad" murió dejando una fortuna de 12 millones de dólares a su perra y desheredó a sus nietos

Murió dejando una fortuna de 12 millones de dólares a su perra y desheredo a sus nietos

Leona Helmsley, magnate hotelera e inmobiliaria de Nueva York, murió a principios de agosto de 2007 en su casa de Connecticut. Cuando su testamento se hizo público en el tribunal testamentario dejó atónita a su familia: dispuso dar una fortuna de 12 millones de dólares a Trouble, su perrita de raza maltés.

Alvin Rosenthal, fue designado para cuidar de la perra y heredó millones.

El reparto de la fortuna entre sus familiares directos desató una fuerte controversia, ya que de sus cuatro nietos, dos de ellos David y Walter recibieron cinco millones de dólares cada uno. Sin embargo, desheredó por completo a los otros dos, Craig y Meegan Panzirer, sin dejarles un solo centavo argumentando en el testamento que "Ellos saben por qué".