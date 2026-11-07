La "Reina de la maldad" murió dejando una fortuna de 12 millones de dólares a su perra y desheredó a sus nietos

La multimillonaria Leona Helmsley tuvo una fortuna de 2.500 millones de dólares gracias a negocios inmobiliarios y llegó a ser propietaria de edificios emblemáticos. Apodada como "La reina de la maldad", la empresaria protagonizó tras su fallecimiento uno de los escándalos sucesorios más insólitos de Nueva York.
Murió dejando una fortuna de 12 millones de dólares a su perra y desheredo a sus nietos
Leona Helmsley, magnate hotelera e inmobiliaria de Nueva York, murió a principios de agosto de 2007 en su casa de Connecticut. Cuando su testamento se hizo público en el tribunal testamentario dejó atónita a su familia: dispuso dar una fortuna de 12 millones de dólares a Trouble, su perrita de raza maltés.
El reparto de la fortuna entre sus familiares directos desató una fuerte controversia, ya que de sus cuatro nietos, dos de ellos David y Walter recibieron cinco millones de dólares cada uno. Sin embargo, desheredó por completo a los otros dos, Craig y Meegan Panzirer, sin dejarles un solo centavo argumentando en el testamento que "Ellos saben por qué".
Casi un año más tarde, la jueza de Manhattan Renee Roth declaró inválida dicha cláusula testamentaria al dictaminar que Helmsley se encontraba "mentalmente alterada" cuando redactó esas disposiciones. Frente a este condición, ella ordenó quitarle a la perra diez millones de dólares para reasignar la mayor parte del patrimonio.
La resolución judicial derivó parte de los fondos a obras de beneficencia y otorgó seis millones de dólares a los nietos excluidos: cuatro millones libres de impuestos para Craig y dos millones para Meegan, quienes acordaron no ventilar la disputa en público.
Helmsley ordenó además que, cuando Trouble muriera, sus restos fueran enterrados junto a los suyos en el mausoleo familiar del condado de Westchester, donde ya descansaba su esposo, Harry. Dejó 3 millones de dólares para mantenerlo y pidió que lo lavaran o limpiaran con vapor al menos una vez al año.
En pocas palabras
- Magnate Leona Helmsley: dejó una fortuna de USD 12 millones a su perra maltesa, Trouble.
- Disputa familiar: dos nietos recibieron USD 5 millones cada uno, mientras que otros dos fueron desheredados.
- Resolución judicial: se revocó parte de la herencia a la perra, reasignando fondos a obras de beneficencia y a los nietos excluidos.