La parrilla Don Julio tuvo una estrepitosa caída en el ranking mundial de restaurantes

La pérdida de posiciones se da en un contexto donde Argentina apenas tuvo una representación en la nómina principal de los 50 mejores establecimientos del mundo. El restaurante, fundado por Pablo Rivero en 1999, se distingue por su propuesta de carnes estacionadas en una carnicería propia y su extensa bodega subterránea con más de 14.000 botellas.

Si bien Don Julio descendió en la lista global, sigue siendo un referente de la gastronomía argentina y latinoamericana. La ceremonia, celebrada en Lima, Perú, reconoció a diez restaurantes de la región entre los 50 seleccionados, con el mexicano Quintonil como el mejor posicionado de Latinoamérica en el cuarto lugar.