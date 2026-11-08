La parrilla Don Julio tuvo una estrepitosa caída en el ranking mundial de restaurantes

Don Julio, el emblemático restaurante de parrilla ubicado en el barrio porteño de Palermo, se ubicó en el puesto 44 en la edición 2026 del ranking The World’s 50 Best Restaurants. Este descenso representa una baja significativa desde la décima posición que había alcanzado en la edición anterior del prestigioso listado gastronómico.
La pérdida de posiciones se da en un contexto donde Argentina apenas tuvo una representación en la nómina principal de los 50 mejores establecimientos del mundo. El restaurante, fundado por Pablo Rivero en 1999, se distingue por su propuesta de carnes estacionadas en una carnicería propia y su extensa bodega subterránea con más de 14.000 botellas.
Si bien Don Julio descendió en la lista global, sigue siendo un referente de la gastronomía argentina y latinoamericana. La ceremonia, celebrada en Lima, Perú, reconoció a diez restaurantes de la región entre los 50 seleccionados, con el mexicano Quintonil como el mejor posicionado de Latinoamérica en el cuarto lugar.
Parrilla premium: asador Etxebarri de España lidera el ranking mundial
El primer puesto del ranking The World's 50 Best Restaurants 2026 fue para el español Asador Etxebarri, ubicado en Atxondo, España. Este restaurante, que había obtenido el segundo lugar en la edición anterior, retuvo también el reconocimiento como el mejor restaurante de Europa. La propuesta culinaria del Asador Etxebarri se centra en el uso de brasas y productos de máxima calidad.
Latinoamérica presente con múltiples reconocimientos
A pesar del descenso de Don Julio, la presencia latinoamericana en la lista global sigue siendo destacada. El restaurante peruano Quintonil se posicionó en el cuarto lugar, siendo el mejor representante de la región, mientras que Kjolle, también de Lima, alcanzó el séptimo puesto. Otros restaurantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú integran la lista, evidenciando la creciente relevancia de la gastronomía sudamericana a nivel internacional.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Don Julio: El restaurante argentino descendió al puesto 44 en The World's 50 Best Restaurants 2026.
- Ranking Mundial: El español Asador Etxebarri lidera la lista, seguido por el mexicano Quintonil en cuarto lugar.
- Representación Latinoamericana: Perú destacó con Quintonil (4°) y Kjolle (7°), entre otros restaurantes de la región.