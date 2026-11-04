Receta de matambre a la parrilla o al horno: se desarma sola en la boca

El matambre vacuno es uno de los cortes más elegidos en las juntadas de fin de semana, pero también uno de los más temidos por su tendencia a quedar duro si no se cocina de la forma adecuada, con una buena receta.
Lograr que el matambre quede tan tierno que prácticamente se corte con una cuchara no depende de la suerte, sino de una técnica previa infalible que ablanda las fibras por completo antes de darle el golpe final de calor.
Ya sea sobre las brasas de la parrilla o en una asadera al horno de casa, el secreto de la receta radica en una cocción lenta en caldo aromático o leche, que hidrata la carne y disuelve el tejido conectivo. Una vez tierno, unos pocos minutos de fuego directo alcanzan para dorar la grasa y fundir una generosa capa de salsa, jamón y queso muzzarella.
Receta de matambre a la parrilla o al horno, ingredientes
- 1 matambre de vaca entero (desgrasado superficialmente, dejando una fina capa para dar sabor)
- 1 litro de leche (o agua/caldo de verduras)
- 2 hojas de laurel
- 2 dientes de ajo aplastados
- Sal gruesa y pimienta en grano
- 200 g de salsa de tomate condimentada (con orégano, ajo y aceite de oliva)
- 350 g de queso muzzarella rallado o en fetas
- 100 g de jamón cocido en fetas (opcional)
- Aceitunas verdes o negras.
- Rodajas finas de tomate
- Orégano seco
Receta de matambre a la parrilla o al horno, paso a paso
- Estirar la pieza sobre la mesada y retirar con cuchillo afilado el exceso de grasa dura y los restos de membranas gruesas, cuidando de no romper la carne ni quitar toda la grasa que aportará jugosidad.
- Colocar el matambre en una olla grande o una fuente profunda de horno. Cubrir con la leche (o el caldo), agregar las hojas de laurel, los dientes de ajo, un puñado de sal gruesa y los granos de pimienta. Cocinar a fuego bajo tapado durante aproximadamente 1 hora y media a 2 horas.
- Pinchar la carne con un tenedor; debe entrar con total facilidad y sin ofrecer resistencia. Retirar de la olla y escurrir bien sobre una tabla antes de llevar a la cocción final.
La receta, al horno o parrilla
- Si se hace al horno: precalentar el horno a temperatura fuerte (200 °C). Colocar el matambre en una asadera apenas aceitada con el lado de la grasa hacia abajo durante 10 minutos para que tome temperatura. Dar vuelta con cuidado, untar con la salsa de tomate, acomodar las fetas de jamón y cubrir con abundante muzzarella. Hornear unos 10 a 12 minutos más hasta que el queso esté completamente derretido y gratinado.
- Si se hace a la parrilla: llevar la pieza con brasas moderadas colocando primero el lado de la grasa hacia abajo para que quede bien crocante y dorada durante unos 10 a 15 minutos. Dar vuelta la carne hacia el lado de la pulpa, esparcir la salsa de tomate caliente por encima, sumar el queso y tapar con una asadera de chapa invertida con un puñadito de brasas arriba para apurar el fundido del queso sin quemar la base.
Al retirar, decorar con rodajas de tomate, aceitunas y orégano seco recién frotado, y cortar en tiras anchas para servir de inmediato.
En pocas palabras
- Receta secreta: Matambre tierno se logra con cocción lenta en caldo o leche, seguido de fuego directo.
- Ingredientes y preparación: Incluye matambre, leche/caldo, condimentos, salsa de tomate, queso y jamón (opcional).
- Cocción final: Se detalla cómo hacerlo al horno (200 °C) o a la parrilla con brasas moderadas.
Resumen generado por Thinkindot AI