Receta nutritiva de buñuelos de acelga caseros: fácil de hacer y muy saludable

Por suerte, existe una alternativa igual de rica, crocante por fuera y tierna por dentro, que se resuelve al horno y sin harinas refinadas y es bastante nutritiva.

Esta variante saludable de la receta no solo reduce las calorías al mínimo, sino que aprovecha al máximo los nutrientes de la acelga, una verdura de estación económica y cargada de hierro, fibra y vitaminas.