Receta nutritiva de buñuelos de acelga caseros: fácil de hacer y muy saludable

Los buñuelos de acelga son un clásico infaltable en la mesa de los argentinos. Sin embargo, para quienes buscan cuidar la alimentación o evitar las comidas pesadas, la receta tradicional frita en abundante aceite suele quedar fuera del menú. Esta versión es muy rica y súper liviana.
Por suerte, existe una alternativa igual de rica, crocante por fuera y tierna por dentro, que se resuelve al horno y sin harinas refinadas y es bastante nutritiva.
Esta variante saludable de la receta no solo reduce las calorías al mínimo, sino que aprovecha al máximo los nutrientes de la acelga, una verdura de estación económica y cargada de hierro, fibra y vitaminas.
Además, es una opción ideal para sumar verduras al plato de grandes y chicos sin resignar practicidad ni sabor.
Receta de buñuelos de acelga sin fritura y nutritivos, ingredientes
Para hacer esta receta rendidora en casa, se necesitan estos ingredientes para comenzar con el paso a paso de la receta:
- 2 atados de acelga fresca (bien lavada).
- 1 cebolla mediana picada bien fina.
- 1 zanahoria mediana rallada fina (aporta humedad y un toque dulce).
- 1 diente de ajo picado chico.
- 2 huevos.
- 2 cucharadas soperas de fécula de maíz (o salvado de avena para sumar más fibra).
- 2 cucharadas de queso rallado bajo en grasas (opcional, para dar más sabor).
- Condimentos: sal fina, pimienta negra molida y una pizca de nuez moscada.
Receta de buñuelos de acelga sin fritura y nutritivos, paso a paso
- Hervir las hojas de acelga en una olla con poca agua apenas 2 o 3 minutos (o cocinarlas al vapor para retener más nutrientes). El paso fundamental para que no se desarmen es escurrirlas muy bien: apretarlas con las manos o envolverlas en un lienzo limpio hasta quitar toda el agua sobrante. Luego, picarlas finas.
- En una sartén con apenas unas gotas de aceite vegetal, rehogar la cebolla y la zanahoria rallada hasta que estén tiernas y transparentes. Agregar el ajo sobre el final para que no se queme ni tome sabor amargo.
- En un bol hondo, unir la acelga picada con el salteado de verduras. Condimentar a gusto con sal, pimienta y nuez moscada.
- Sumar los dos huevos ligeramente batidos, la fécula de maíz (o salvado de avena) y el queso rallado. Mezclar con una cuchara hasta lograr una preparación homogénea y sostenida.
- Dejar reposar el bol en la heladera durante 15 minutos. Este frío ayuda a que los ingredientes se compacten y sea mucho más fácil armar las porciones.
- Precalentar el horno a temperatura fuerte (200 °C) junto con una asadera previamente aceitada o rociada con rocío vegetal. Con la ayuda de dos cucharas, disponer montoncitos de mezcla sobre la placa bien caliente para sellar la base al instante.
- Hornear durante unos 12 a 15 minutos por lado, dándolos vuelta con una espátula cuando estén dorados, hasta lograr una costra crocante y firme. Servir tibios solos o acompañados de una ensalada fresca.
En pocas palabras
- Buñuelos de acelga: Receta saludable al horno y sin harinas refinadas para una opción nutritiva y económica.
- Ingredientes clave: Acelga fresca, cebolla, zanahoria, ajo, huevos y fécula de maíz, condimentados a gusto.
- Preparación al horno: Mezcla, reposo en heladera, formado con cucharas y cocción a 200°C hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI