Receta de pan francés casero: fácil paso a paso y textura bien crocante

El pan francés no puede faltar en la mesa de todos los días: para acompañar las comidas, armar unos buenos sándwiches o comerlo tostado con manteca. Aunque casi siempre lo compramos en el negocio del barrio, hacer la receta en casa es facilísimo, sale muy barato y solo se necesita un poquito de tiempo.
El gran secreto de la receta de pan francés está en lograr esa cáscara bien doradita y crocante que hace ruido cuando la apretás, combinada con una miga suave, esponjosa y llena de agujeritos.
Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso de la receta:
Receta de pan francés casero, ingredientes
- Medio kilo de harina común (000 o 0000).
- 1 vaso y medio de agua tibia (unos 300 ml).
- Medio cubito de levadura fresca (10 gramos) o 1 cucharadita de la seca.
- 1 cucharadita de sal fina.
- 1 pizca de azúcar.
Receta de pan francés casero, paso a paso
- En una taza con un poco del agua tibia y la pizca de azúcar, desmenuzar la levadura con una cuchara. Dejar reposar unos 5 a 10 minutos hasta que veas que se forma una espumita arriba.
- Poner la harina sobre la mesa o en un bol grande haciendo un hueco en el centro (como una corona). Echar la sal por los costados para que no toque la levadura de golpe. En el medio volcar la levadura espumada y el resto del agua tibia.
- Empezar a mezclar de adentro hacia afuera hasta unir todo. Cuando tengas el bollo, amasar con fuerza sobre la mesada durante unos 10 minutos seguidos, estirándolo y doblándolo, hasta que te quede una masa suave, lisa y que no se pegue en los dedos.
- Hacer una pelota con la masa, poner en un bol con apenas una gota de aceite, tapar con un repasador limpio y dejar en un rincón calentito de la cocina durante 1 hora más o menos, hasta que notes que duplicó su tamaño.
- Aplastar la masa suavemente con las manos sobre la mesa para sacarle el aire y cortar en 4 partes iguales. Estirar cada pedazo en forma de rectángulo y enrollar bien apretadito hacia adelante con los dedos. Pegar bien la orilla final y afinar apenas las puntas haciéndolo rodar sobre la mesada.
- Acomodar los panes en una fuente con un poco de harina (con la unión hacia abajo para que no se abran). Tapar de nuevo con el repasador y dejar descansar otra media hora para que vuelvan a inflarse.
- Prender el horno al máximo para que esté bien caliente y poner una fuente de lata o jarro de metal vacío en el piso del horno. A cada pan hacerle 3 cortes inclinados en el lomo con un cuchillo bien afilado.
- Meter la bandeja con los panes y, de inmediato, tirá media taza de agua caliente adentro del jarro o fuente que pusiste en el piso del horno para levantar vapor. Cerrar rápido la puerta. El vapor es lo que hace que la cáscara quede finita y crocante. Cocinar fuerte durante 15 minutos, sacar con cuidado el agua del piso y dejar los panes otros 10 minutos más hasta que se vean bien dorados. Sacar y dejar enfriar antes de cortarlos.
En pocas palabras
- Pan francés casero: Receta fácil para lograr una cáscara crocante y miga esponjosa en casa.
- Ingredientes y preparación: Se detallan los componentes y los pasos para amasar, fermentar y hornear la masa.
- Cocción con vapor: Se recomienda usar vapor en el horno para obtener una corteza dorada y bien crocante.
Resumen generado por Thinkindot AI