Cómo hacer porotos en escabeche caseros: la receta cremosa y bien aliñada

Se trata de una receta clásica que combina la textura suave de los porotos con el toque justo de vinagre, aceite y especias, ideal para acompañar todo tipo de comidas.

Están los que prefieren consumirlos apenas recién hechos. Sin embargo, la gran mayoría coincide en que esta receta muestra su mejor versión tras un descanso prolongado en frío, cuando los porotos absorben por completo todos los aromas del aliño utilizado.