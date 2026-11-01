Receta del revuelto Gramajo: el plato favorito de chicos y grandes

El revuelto Gramajo es un plato típico de Argentina. Si bien tiene sus variantes a lo largo de los años el revuelto gramajo está hecho con tres ingredientes solamente, papa, huevo y jamón.

Las papas deben ser cortadas finamente para ser estilo papas pay, el jamón cortado en cuadrados y el huevo revuelto. Por un lado, las papas se cocinan en aceite, por el otro lado se mezcla el huevo con el jamón; una vez llegado al punto de cocción se sirven las papas y arriba de ellas el huevo revuelto con el jamón.