Receta del revuelto Gramajo: el plato favorito de chicos y grandes

La receta del revuelto Gramajo, es una preparación tradicional argentina que destaca por su facilidad de elaboración y su exquisito gusto. Es el preferido de grandes y chicos.
El revuelto Gramajo es un plato típico de Argentina. Si bien tiene sus variantes a lo largo de los años el revuelto gramajo está hecho con tres ingredientes solamente, papa, huevo y jamón.
Las papas deben ser cortadas finamente para ser estilo papas pay, el jamón cortado en cuadrados y el huevo revuelto. Por un lado, las papas se cocinan en aceite, por el otro lado se mezcla el huevo con el jamón; una vez llegado al punto de cocción se sirven las papas y arriba de ellas el huevo revuelto con el jamón.
Aunque el origen de esta preparación es un tanto misterioso, su popularidad no deja lugar a dudas. Este plato tradicional se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes de la buena comida.
La combinación de papas paille, huevos y jamón cocido en juliana crea una sinfonía de sabores que deleitará tu paladar.
Receta de revuelto gramajo: ingredientes
- 2 papas
- 2 huevos
- 1 puñado arvejas
- 100 gramos jamón
- 2 cebollas
- Sal
- Pimienta
- Aceite para freír
- 1 cucharada aceite de oliva
- 1 ramita verdeo para decorar
Receta de revuelto gramajo: paso a paso
- Lavar, pelar y cortar las papas bien finitas para hacer papas pay.
- Poner abundante aceite a calentar y cuando esté a 180 grados, colocar las papas bien sequitas.
- Cortar la cebolla en juliana.
- Si conseguís arvejas frescas mejor sino congeladas.
- Poner un chorrito de aceite de oliva en la sartén, agregar la cebolla y las arvejas, con un poco de sal y pimienta.
- Mezclar un poco los huevos, no hace falta batirlos, y cortar el jamón en tiras.
- Una vez que la cebolla esté transparente, agregar las papas y el jamón.
- Luego añadir los huevos, e ir moviendo con una cuchara de madera cuando comience a coagular el huevo.
- Si nos gusta babe, sacar antes sino después y servir.
En pocas palabras
- Revuelto Gramajo: es una preparación tradicional argentina hecha con papas, huevo y jamón.
- Ingredientes: incluye papas, huevos, jamón, arvejas, cebollas, sal, pimienta y aceite.
- Preparación: se cortan finamente las papas y la cebolla, se fríe la papa, se saltean cebolla y arvejas, y se mezclan con jamón y huevo revuelto.