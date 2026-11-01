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Cremoso y crujiente

Receta del revuelto Gramajo: el plato favorito de chicos y grandes

El clásico revuelto Gramajo, con su sencilla pero deliciosa combinación de papas pay, huevo y jamón, preferido por grandes y chicos

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Revuelto Gramajo: es una preparación tradicional argentina hecha con papas, huevo y jamón.

Revuelto Gramajo: es una preparación tradicional argentina hecha con papas, huevo y jamón.

La receta del revuelto Gramajo, es una preparación tradicional argentina que destaca por su facilidad de elaboración y su exquisito gusto. Es el preferido de grandes y chicos.

El revuelto Gramajo es un plato típico de Argentina. Si bien tiene sus variantes a lo largo de los años el revuelto gramajo está hecho con tres ingredientes solamente, papa, huevo y jamón.

Las papas deben ser cortadas finamente para ser estilo papas pay, el jamón cortado en cuadrados y el huevo revuelto. Por un lado, las papas se cocinan en aceite, por el otro lado se mezcla el huevo con el jamón; una vez llegado al punto de cocción se sirven las papas y arriba de ellas el huevo revuelto con el jamón.

Aunque el origen de esta preparación es un tanto misterioso, su popularidad no deja lugar a dudas. Este plato tradicional se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes de la buena comida.

La combinación de papas paille, huevos y jamón cocido en juliana crea una sinfonía de sabores que deleitará tu paladar.

Receta de revuelto gramajo: ingredientes

  • 2 papas
  • 2 huevos
  • 1 puñado arvejas
  • 100 gramos jamón
  • 2 cebollas
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite para freír
  • 1 cucharada aceite de oliva
  • 1 ramita verdeo para decorar

Receta de revuelto gramajo: paso a paso

  1. Lavar, pelar y cortar las papas bien finitas para hacer papas pay.
  2. Poner abundante aceite a calentar y cuando esté a 180 grados, colocar las papas bien sequitas.
  3. Cortar la cebolla en juliana.
  4. Si conseguís arvejas frescas mejor sino congeladas.
  5. Poner un chorrito de aceite de oliva en la sartén, agregar la cebolla y las arvejas, con un poco de sal y pimienta.
  6. Mezclar un poco los huevos, no hace falta batirlos, y cortar el jamón en tiras.
  7. Una vez que la cebolla esté transparente, agregar las papas y el jamón.
  8. Luego añadir los huevos, e ir moviendo con una cuchara de madera cuando comience a coagular el huevo.
  9. Si nos gusta babe, sacar antes sino después y servir.

En pocas palabras

  • Revuelto Gramajo: es una preparación tradicional argentina hecha con papas, huevo y jamón.
  • Ingredientes: incluye papas, huevos, jamón, arvejas, cebollas, sal, pimienta y aceite.
  • Preparación: se cortan finamente las papas y la cebolla, se fríe la papa, se saltean cebolla y arvejas, y se mezclan con jamón y huevo revuelto.
Resumen generado por Thinkindot AI

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