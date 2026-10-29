Receta de pollo en escabeche de fácil paso a paso e ingredientes económicos

El pollo en escabeche es una de esas preparaciones tradicionales que nunca pasan de moda en la mesa familiar. Esta receta es práctica, económica y sumamente rendidora. Además, logra el equilibrio perfecto entre la carne de pollo, el vinagre, el aceite y las verduras de estación.
Además de su versatilidad para comerse frío en una picada, servido con tostadas o acompañado con papas al natural, esta receta de pollo en escabeche tiene una gran ventaja: mientras más tiempo reposa en la heladera, más rico se pone.
Receta de pollo en escabeche, ingredientes
- 1 kg de pollo (supremas cortadas en tiras o trozos medianos; también se pueden usar pata y muslo deshuesados y sin piel)
- 3 zanahorias medianas, cortadas en rodajas finas
- 2 cebollas grandes, cortadas en pluma o juliana gruesa
- 1 morrón rojo cortado en tiras
- 4 dientes de ajo, pelados y aplastados
- 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz; podés combinar con oliva suave)
- 1 taza de vinagre de alcohol o de manzana
- 1 taza de vino blanco seco o caldo de verduras
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharada de pimienta en grano (negra o mixta)
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal gruesa o fina, a gusto
Receta de pollo en escabeche, paso a paso
- En una cacerola u olla amplia y profunda, colocar un chorrito de aceite y calentar a fuego medio. Agregar los trozos de pollo previamente salpimentados y dorar de ambos lados (unos 4 a 5 minutos). No hace falta cocinarlos del todo en esta instancia, solo sellar para concentrar jugos. Retirar y reservar.
- En la misma cacerola (aprovechando los fondos de cocción del pollo), sumar otro chorro de aceite e incorporar la cebolla, las zanahorias, el morrón y los dientes de ajo. Cocinar a fuego medio durante unos 5 a 7 minutos, hasta que la cebolla empiece a transparentar, pero cuidando que las verduras no pierdan firmeza.
- Incorporar la taza de aceite restante, la taza de vinagre y la taza de vino blanco (o caldo). Agregar las hojas de laurel, los granos de pimienta, el orégano y una pizca más de sal.
- Reincorporar el pollo reservado junto con los jugos que haya soltado en el plato. El líquido debe cubrir casi en su totalidad los ingredientes. Llevar a hervor suave, tapar a medias y dejar cocinar a fuego bajo durante unos 25 a 30 minutos, o hasta que la zanahoria esté tierna al pincharla y el pollo completamente cocido.
- Apagar el fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente dentro de la misma olla para que la carne absorba los aromas del escabeche.
- Una vez frío, trasladar la preparación con todo su jugo a frascos de vidrio limpios o recipientes herméticos. Llevar a la heladera por lo menos 24 horas antes de consumir; este tiempo de descanso es el secreto fundamental para amalgamar la acidez y los condimentos.
En pocas palabras
- Pollo en escabeche: Preparación tradicional, económica y rendidora, ideal para la mesa familiar.
- Versatilidad y sabor: Se consume frío en picadas o con acompañamientos, y mejora con el reposo.
- Preparación: Cocción del pollo y verduras en aceite, vinagre y vino, seguido de reposo en heladera.
Resumen generado por Thinkindot AI