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Receta de pollo en escabeche de fácil paso a paso e ingredientes económicos

Aprende a preparar un delicioso pollo en escabeche, con una receta con ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso sencillo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
No hay nada más lindo que elaborar esta receta y tener unos frascos de pollo en escabeche en la heladera.

No hay nada más lindo que elaborar esta receta y tener unos frascos de pollo en escabeche en la heladera.

El pollo en escabeche es una de esas preparaciones tradicionales que nunca pasan de moda en la mesa familiar. Esta receta es práctica, económica y sumamente rendidora. Además, logra el equilibrio perfecto entre la carne de pollo, el vinagre, el aceite y las verduras de estación.

Además de su versatilidad para comerse frío en una picada, servido con tostadas o acompañado con papas al natural, esta receta de pollo en escabeche tiene una gran ventaja: mientras más tiempo reposa en la heladera, más rico se pone.

Receta de pollo en escabeche, ingredientes

  • 1 kg de pollo (supremas cortadas en tiras o trozos medianos; también se pueden usar pata y muslo deshuesados y sin piel)
  • 3 zanahorias medianas, cortadas en rodajas finas
  • 2 cebollas grandes, cortadas en pluma o juliana gruesa
  • 1 morrón rojo cortado en tiras
  • 4 dientes de ajo, pelados y aplastados
  • 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz; podés combinar con oliva suave)
  • 1 taza de vinagre de alcohol o de manzana
  • 1 taza de vino blanco seco o caldo de verduras
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharada de pimienta en grano (negra o mixta)
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal gruesa o fina, a gusto

Receta de pollo en escabeche, paso a paso

  1. En una cacerola u olla amplia y profunda, colocar un chorrito de aceite y calentar a fuego medio. Agregar los trozos de pollo previamente salpimentados y dorar de ambos lados (unos 4 a 5 minutos). No hace falta cocinarlos del todo en esta instancia, solo sellar para concentrar jugos. Retirar y reservar.
  2. En la misma cacerola (aprovechando los fondos de cocción del pollo), sumar otro chorro de aceite e incorporar la cebolla, las zanahorias, el morrón y los dientes de ajo. Cocinar a fuego medio durante unos 5 a 7 minutos, hasta que la cebolla empiece a transparentar, pero cuidando que las verduras no pierdan firmeza.
  3. Incorporar la taza de aceite restante, la taza de vinagre y la taza de vino blanco (o caldo). Agregar las hojas de laurel, los granos de pimienta, el orégano y una pizca más de sal.
  4. Reincorporar el pollo reservado junto con los jugos que haya soltado en el plato. El líquido debe cubrir casi en su totalidad los ingredientes. Llevar a hervor suave, tapar a medias y dejar cocinar a fuego bajo durante unos 25 a 30 minutos, o hasta que la zanahoria esté tierna al pincharla y el pollo completamente cocido.
  5. Apagar el fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente dentro de la misma olla para que la carne absorba los aromas del escabeche.
  6. Una vez frío, trasladar la preparación con todo su jugo a frascos de vidrio limpios o recipientes herméticos. Llevar a la heladera por lo menos 24 horas antes de consumir; este tiempo de descanso es el secreto fundamental para amalgamar la acidez y los condimentos.

En pocas palabras

  • Pollo en escabeche: Preparación tradicional, económica y rendidora, ideal para la mesa familiar.
  • Versatilidad y sabor: Se consume frío en picadas o con acompañamientos, y mejora con el reposo.
  • Preparación: Cocción del pollo y verduras en aceite, vinagre y vino, seguido de reposo en heladera.
Resumen generado por Thinkindot AI

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