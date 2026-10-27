Receta de helado de frutilla casero: rico, sabroso y cremoso

El helado de frutilla casero es una de las opciones más elegidas para disfrutar de un postre fresco, rico y liviano, sin gastar de más ni recurrir a procesos complicados. Esta receta cremosa y sabrosa se hace con apenas 2 ingredientes y un fácil paso a paso.
Con la llegada de los días calurosos, tener a mano una receta natural que no dependa de heladeras profesionales ni conservantes artificiales, es la solución ideal para compartir en familia o sorprender a los chicos.
El secreto para lograr una textura suave y cremosa reside en congelar la frutilla previamente y procesarla directamente en la licuadora, con un toque de crema de leche, leche entera o yogur natural.
La receta de helado de frutilla no tiene nada que envidiarles a las versiones industriales y se elabora en cuestión de minutos.
Receta de helado de frutilla casero, ingredientes
- 500 g de frutillas frescas (bien maduras para potenciar el dulzor natural).
- 1 pocillo de crema de leche (se puede reemplazar por yogur natural, leche entera o bebida vegetal).
- Opcional: 1 o 2 cucharadas de miel, azúcar impalpable o unas gotas de edulcorante (si las frutillas son algo ácidas).
Receta de helado de frutilla casero, paso a paso
- Lavar bien las frutillas, retirar las hojas verdes y cortar a la mitad o en cuartos. Disponer en una bandeja o bolsa hermética cuidando que no queden apelmazadas y llevar al freezer durante al menos 4 a 5 horas, hasta que queden completamente firmes.
- Colocar las frutillas congeladas en el vaso de la licuadora junto con el pocillo de crema de leche (o el lácteo elegido). Si se desea sumar endulzante, agregarlo en este momento.
- Encender la licuadora a potencia media-alta en tandas cortas de pulsos, deteniendo el motor si hace falta para acomodar la fruta con una espátula. En un par de minutos, la mezcla pasará de trozos picados a una crema espesa, homogénea y brillante.
- Para disfrutarlo con consistencia de helado suave (estilo artesanal recién batido), servir de inmediato en copas o vasitos. Si se busca una consistencia más firme para sacar en bochas, verter la preparación en un recipiente apto para frío y dejar reposar en el congelador entre 1 y 2 horas más.
En pocas palabras
- Helado casero: Receta fácil y económica de helado de frutilla con solo dos ingredientes principales.
- Ingredientes: 500 g de frutillas maduras y un pocillo de crema de leche, leche o yogur.
- Preparación: Congelar las frutillas y licuarlas con el lácteo elegido hasta obtener una crema homogénea.
Resumen generado por Thinkindot AI