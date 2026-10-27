Receta de helado de frutilla casero: rico, sabroso y cremoso

Con la llegada de los días calurosos, tener a mano una receta natural que no dependa de heladeras profesionales ni conservantes artificiales, es la solución ideal para compartir en familia o sorprender a los chicos.

El secreto para lograr una textura suave y cremosa reside en congelar la frutilla previamente y procesarla directamente en la licuadora, con un toque de crema de leche, leche entera o yogur natural.