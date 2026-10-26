Receta de maní saborizado crocante y crujiente: preparación sabrosa y sin fritura

En el mundo de las picadas y los aperitivos, el maní saborizado ocupa un lugar privilegiado en esta época. Sin embargo, las versiones industriales suelen tener exceso de sodio y conservantes. Esta es la mejor receta para acompañar las picadas.
Lograr esta receta casera con cobertura crujiente, seca y aromática, típica de los paquetes de quiosco ,es más sencillo de lo que parece, y el horno de casa es el único aliado necesario.
La clave detrás de esta receta no reside en ingredientes sofisticados, sino en una técnica elemental: el aglutinante.
A diferencia del maní tostado tradicional, el maní saborizado requiere de una fina película que actúe de "pegamento" entre la superficie del fruto seco y las especias, permitiendo que la sal y las hierbas queden fijadas de manera uniforme sin desprenderse al manipularlo.
Receta de maní saborizado crocante, ingredientes
- 500 g de maní crudo y pelado: es clave que no esté tostado previamente ni salado. Si aún conserva la piel rojiza, conviene retirarla frotándolo con un paño seco tras un golpe breve de calor.
- 1 clara de huevo (o 2 cucharadas de agua tibia): la clara aporta una estructura crujiente superior y acabado mate profesional; para una versión vegana, una emulsión de agua con una pizca de almidón de maíz o aceite neutro cumple la misma función fijadora.
- 1 cucharada de aceite neutro (girasol o maíz): aporta brillo y ayuda a conducir el calor de forma homogénea.
- 1 cucharadita de sal fina.
- Estilo barbacoa/ahumado: 1 cucharada de pimentón dulce o ahumado, 1/2 cucharadita de comino, 1/2 cucharadita de ajo en polvo y 1 pizca de azúcar rubia.
- Estilo provenzal: 1 cucharada de perejil deshidratado y 1 cucharadita colmada de ajo deshidratado en polvo.
- Estilo picante: ají molido, pimentón picante, cebolla en polvo y orégano seco.
Receta de maní saborizado crocante, paso a paso
- En un bol amplio, batir la clara de huevo junto con el aceite y la sal hasta que comience a espumar (no es necesario llevarla a punto nieve). Incorporar las especias elegidas y mezclar bien hasta formar una pasta ligera y homogénea.
- Volcar el maní crudo en el bol. Con una espátula o con las manos, revolver pacientemente durante un par de minutos. Cada maní debe quedar completamente recubierto por una película fina y brillante; no deben formarse charcos de líquido en el fondo del recipiente.
- Pasar los maníes a una asadera amplia, preferentemente cubierta con papel manteca o lámina de silicona para evitar que se peguen. Es fundamental que queden extendidos en una sola capa; si se apilan, en lugar de tostarse se cocinarán al vapor, perdiendo el efecto crocante.
- Llevar la placa a un horno precalentado a 150 °C–160 °C (fuego medio-bajo). Hornear durante un total de 20 a 25 minutos. Cada 7 u 8 minutos, abrir el horno y remover con una cuchara de madera para que el dorado sea parejo y las piezas no se apelmacen.
- Al cumplirse el tiempo, los maníes todavía se sentirán ligeramente blandos al tacto. Esto es normal: el crocante definitivo se consolida cuando la temperatura desciende por completo y la humedad residual se evapora. Retire la bandeja del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente sin tapar.
En pocas palabras
- Receta casera: Prepara maní saborizado crocante y sin fritura en casa con ingredientes simples.
- Clave del crocante: Una fina película aglutinante permite fijar las especias uniformemente.
- Horneado cuidadoso: Tostar a 150-160°C por 20-25 minutos, removiendo para un dorado parejo.
Resumen generado por Thinkindot AI