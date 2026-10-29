Receta de tarta de espárragos: es exquisita y muy saludable

Receta de la tarta de espárragos: ingredientes

1 cebolla picada

Un puñado de perejil (podés reemplazarlo con ciboulette si tenés)

2 cucharadas de aceite de oliva

200 grs de jamón cocido en tiritas

2 atados de espárragos

3 huevos

1/2 taza de leche

1 taza de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Receta de la tarta de espárragos: paso a paso

Lavar los espárragos y cocinarlos en abundante agua hirviendo con sal. Cocinar apenas 4-5 minutos y colar. Sumergirlos en abundante agua fría para detener su cocción.

Rehogar las cebollas de verdeo en una sartén con aceite de oliva, hasta que estén tiernas.

Cortar las puntas de los espárragos a 4 cm aproximadamente y guardarlas para terminar. El resto del tallo cortarlo en láminas de ½ cm. Disponer los tallos en un bowl, agregar la crema, el huevo, el queso y las cebollas de verdeo. Condimentar con nuez moscada, sal y pimienta. Mezclar hasta integrar.

Aceitar una placa y acomodar los discos de masa en las los moldes. Rellenar con la mezcla de espárragos y terminar con 2 de las puntas reservadas por molde y una pizca de queso rallado. Cocinar al horno 180ºC hasta que estén doradas.

Es un ingrediente de estación que nos seduce por su sabor y su forma, pero muchas veces no sabemos cómo prepararlos. Los espárragos son bajos en grasa, colesterol y sodio, ricos es vitamina K y A, además de ácido fólico. S

on atractivos y ricos. Estas mini tartas son la respuesta a la falta de recetas, que además pueden unificarse en la versión de una gran tarta familiar. Para acompañar con ensaladas, y también para un picnic al aire libre.