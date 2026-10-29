Receta de mayonesa de ajo casera: en 2 minutos y con ingredientes que hay en la cocina

Probablemente la mayonesa de ajo casera es uno de los aderezos preferidos de las personas. Se hace con una receta que es un clásico de la cocina, realza el sabor de cualquier comida, lleva simples ingredientes y lo mejor de todo, es que se hace en muy pocos minutos.
Esta receta natural que no lleva aditivos industriales, sale con una textura cremosa y un aroma acentuado, típico de la mayonesa de ajo.
El secreto para lograr una salsa con todas las letras y perfecta, no reside en fórmulas complejas, sino en la técnica de batido y en la temperatura de los ingredientes.
Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes
- 1 huevo a temperatura ambiente.
- 200 ml de aceite de girasdol (se puede intercalar con un hilo de oliva suave hacia el final).
- 1 o 2 dientes medianos de ajo (retirar el brote verde central para suavizar la acidez y facilitar la digestión).
- 1 cucharada sopera de jugo de limón o vinagre blanco.
- 1/2 cucharadita de sal fina.
- Una pizca de pimienta negra molida o mostaza (opcional, aporta profundidad).
Receta de mayonesa de ajo casera, paso a paso
- Colocar en el fondo del vaso de la procesadora de mano (minipimer) el huevo entero, los dientes de ajo pelados y sin germen, la sal y el jugo de limón. Por último, verter la totalidad del aceite por encima. Los ingredientes deben reposar un instante hasta que el huevo quede asentado en la base.
- Introducir el brazo de la minipimer hasta apoyar la campana firmemente contra el fondo del recipiente, cubriendo la yema.
- Accionar el motor a potencia media-alta sin mover el aparato del fondo durante los primeros 10 a 15 segundos. Se observará cómo la base blanquea y la emulsión comienza a subir sola por los laterales.
- Una vez que la mitad inferior del vaso adquirió consistencia espesa, levantar el brazo lentamente y con movimientos ascendentes y descendentes suaves para integrar el aceite restante de la superficie hasta homogeneizar por completo.
Cuánto dura la receta de mayonesa de ajo
- Al elaborarse con huevo crudo, debe guardarse de inmediato en un frasco de vidrio limpio con tapa hermética dentro de la heladera. Su vida útil óptima es de 48 a 72 horas.
En pocas palabras
- Mayonesa de ajo casera: Receta rápida y fácil con ingredientes comunes para realzar sabores.
- Ingredientes y preparación: Mezcla huevo, ajo, limón y aceite, emulsionando con minipimer hasta obtener cremosidad.
- Conservación: Guardar en heladera en frasco hermético; consume en 48-72 horas por uso de huevo crudo.
Resumen generado por Thinkindot AI