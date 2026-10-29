Lo dicen los expertos: cuántas hojas de laurel se ponen cada 1 litro de agua según la receta

Por eso, aunque las personas lo usan sin preguntarse la cantidad, es necesario saber cuántas hojas de laurel exactas se usan para cocinar en casa. Muchos chefs y especialistas en gastronomía revelaron cuál es la cantidad justa para lograr el aroma perfecto sin tapar el resto de los sabores.

El laurel se usa en miles de recetas.

Cuál es la proporción exacta de laurel por litro de agua

Cuando se trata de preparaciones líquidas como sopas, caldos o agua de cocción de legumbres y pastas, los expertos recomiendan una medida justa, pues se suele utilizar de media a una hoja pequeña de laurel por cada litro de agua. Si la hoja es grande y fresca, con media hoja por litro alcanza y sobra.