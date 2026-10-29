Lo dicen los expertos: cuántas hojas de laurel se ponen cada 1 litro de agua según la receta

El laurel es uno de los condimentos infaltables en la cocina de los argentinos, está en tucos, guisos de lentejas, estofados, caldos y agua de pastas. Sin embargo, también es una de las hierbas aromáticas más traicioneras porque usarla de más hace que el plato termine amargo y arruine la receta.
Por eso, aunque las personas lo usan sin preguntarse la cantidad, es necesario saber cuántas hojas de laurel exactas se usan para cocinar en casa. Muchos chefs y especialistas en gastronomía revelaron cuál es la cantidad justa para lograr el aroma perfecto sin tapar el resto de los sabores.
Cuál es la proporción exacta de laurel por litro de agua
Cuando se trata de preparaciones líquidas como sopas, caldos o agua de cocción de legumbres y pastas, los expertos recomiendan una medida justa, pues se suele utilizar de media a una hoja pequeña de laurel por cada litro de agua. Si la hoja es grande y fresca, con media hoja por litro alcanza y sobra.
La razón detrás de esta medida escasa es que la composición química del laurel contiene aceites esenciales muy concentrados, principalmente cineol o eucaliptol, que se liberan mientras la comida está en contacto con el calor de la cocción.
Algunos secretos para sacar el máximo provecho al laurel
- Aromatisar con laurel sin romper la hoja, es decir para cocinar es preferible usar la hoja entera.
- Si se rompe en trozos el laurel dentro de la comida que se esté preparando, va a liberar el sabor rápido, pero va a ser difícil retirarlo al momento de servir el plato.
- El laurel siempre se agrega al principio de la cocción para que los aceites se disuelvan de manera uniforme con el vapor y el agua.
- Las hojas de laurel se sacan antes de servir la comida porque no se ablandan por completo al hervir y sus bordes son molestos al masticar.
En pocas palabras
- Proporción exacta: se recomienda usar media hoja de laurel por litro de agua para evitar que el plato quede amargo.
- Secretos de uso: utilizar la hoja entera, agregarla al principio de la cocción y retirarla antes de servir.
- Beneficios y riesgos: el laurel aporta aroma a diversas preparaciones, pero su exceso puede arruinar el sabor por sus aceites esenciales concentrados.