Si tenés una planta de laurel en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

En este sentido, el laurel tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque sus hojas son digestivas, antiinflamatorias, antimicrobianas, alivian la indigestión y el malestar estomacal y ayudan a reducir la inflamación articular.

Además, tienen propiedades espirituales cuyos beneficios van más allá de simplemente ser usadas en el mundo de la cocina. Así que más allá de esas características peculiares, atrae algunos beneficios:

La planta del laurel tiene muchos beneficios, pero hay que saber a dónde ubicarla.

Trea protección al hogar y a sus integrantes.

El laurel ayuda a la claridad mental.

ayuda a la claridad mental. Atrae el éxito en todos sus sentidos.

Incrementa el poder personal de quienes rodean la planta de laurel .

. Promueve la profecía y la visión.

Está relacionado con el simbolismo de la inmortalidad.

Posee cualidades adivinatorias.

El laurel es una planta protectora que aleja las malas energías.

es una planta protectora que aleja las malas energías. Tener laurel en casa atrae buena suerte, armonía y prosperidad.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. El feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, debes poner la planta de laurel lo más cerca posible de la puerta principal, es decir, la que separa el interior del exterior.