Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de laurel, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por ser una de las mejores aliadas para cocinar y muy importantes en la jardinería. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener una?
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. El laurel es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés una planta de laurel en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta de laurel tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
En este sentido, el laurel tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque sus hojas son digestivas, antiinflamatorias, antimicrobianas, alivian la indigestión y el malestar estomacal y ayudan a reducir la inflamación articular.
Además, tienen propiedades espirituales cuyos beneficios van más allá de simplemente ser usadas en el mundo de la cocina. Así que más allá de esas características peculiares, atrae algunos beneficios:
- Trea protección al hogar y a sus integrantes.
- El laurel ayuda a la claridad mental.
- Atrae el éxito en todos sus sentidos.
- Incrementa el poder personal de quienes rodean la planta de laurel.
- Promueve la profecía y la visión.
- Está relacionado con el simbolismo de la inmortalidad.
- Posee cualidades adivinatorias.
- El laurel es una planta protectora que aleja las malas energías.
- Tener laurel en casa atrae buena suerte, armonía y prosperidad.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. El feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, debes poner la planta de laurel lo más cerca posible de la puerta principal, es decir, la que separa el interior del exterior.