Cómo alejar a la araña violinista de tu casa usando hojas de laurel: repelente casero efectivo

Con un poco de hojas de laurel, puedes repeler a esta particular plaga.

En sus características principales, este ejemplar puede ser detectado visualizando un cuerpo pequeño que va desde el marrón claro hasta tonos más oscuros, acompañado de la silueta en forma de violín en la parte superior. Sus patas son largas, finas y delgadas, dándole una apariencia esbelta que se desplaza velozmente por las superficies del hogar.

Cómo usar el laurel para ahuyentar a la araña violinista de tu hogar

Si detectas la presencia de este tipo de plagas en tu hogar, puedes utilizar hojas de laurel para ahuyentarlas sin necesidad de recurrir a productos agresivos. Como se dijo antes, las propiedades repelentes de esta planta radican en su penetrante aroma, el cual resulta insoportable para sus receptores sensoriales.

Todo lo que tienes que hacer es tomar hojas de laurel secas, triturarlas ligeramente para liberar sus aceites esenciales y ubicarlas estratégicamente en aquellos lugares donde la presencia de la araña es más frecuente, como los zócalos, las esquinas de los armarios y detrás de los electrodomésticos.

En caso de que esto no funcione y sigas visualizando a este u otros tipos de arañas en tu hogar, lo mejor será que mantengas una limpieza profunda de los espacios, evites la acumulación de cajas de cartón o te contactes con un exterminador profesional para garantizar la seguridad de toda la familia.