¿Por qué se produce el olor a tierra mojada por la lluvia?

Cuando el cielo se cae y el agua moja el suelo, aparece en el ambiente un olor muy particular que inunda las fosas nasales y genera una sensación agradable para el olfato. El famoso olor a lluvia que se forma cuando las gotas tocan la tierra no se debe exclusivamente al agua de lluvia; aparece por otras reacciones químicas y sustancias presentes en la tierra.
El olor a lluvia es el preferido de muchas personas. Esta fragancia es única y particular; solo aparece con las lluvias y otros fenómenos climáticos y, por alguna razón, genera mucha satisfacción, como otros tantos olores comunes y atrapantes.
¿Qué es lo que produce el olor a lluvia?
El olor a lluvia tiene un nombre: petricor. No solo es un olor atractivo, también se nombra con una palabra muy bonita que proviene del griego. Se forma uniendo las palabras petros, que significa piedra y pichor que significa fluido o sangre que corre por las venas de los dioses.
Significa literalmente que la sangre de las piedras se usa para nombrar el olor que producen las gotas de lluvia al caer sobre la tierra. Este concepto fue acuñado por los geólogos australianos Isabel Joy Bear y R. G. Thomas en la revista científica Nature.
Pero ¿qué es lo que produce este olor tan característico de los días de lluvias? No son exactamente las gotas de agua las que generan el olor, sino una reacción química que se genera cuando las gotas caen sobre la tierra seca.
En el suelo existe una molécula orgánica producida por distintas bacterias y cianobacterias. Esta molécula se llama geosmina. Cuando las gotas de lluvia caen en la tierra seca, liberan geosmina al aire en forma de aerosol.
Durante los periodos de sequía, las plantas y árboles liberan aceites vegetales que se acumulan en la tierra y las piedras; la lluvia levanta estos compuestos junto con la molécula antes mencionada y, toda esta reacción química, genera el petricor u olor a lluvia que tanto nos gusta.
Si los aceites vegetales y las moléculas de la tierra, además, se combinan con otras sustancias, se puede generar otro olor distinto. Si hay tormenta eléctrica, en el aire aparecen partículas cargadas propias del fenómeno y el ozono atmosférico se altera, generando un olor a quemado o chamuscado típico de las tormentas eléctricas de verano.
Otros olores famosos de la naturaleza
Otro olor muy agradable de la naturaleza es el aroma a pasto recién cortado que se libera cuando cortamos el césped.
El olor a pino y bosque también es muy rico y se genera por los terpenos que tienen ciertas especies de árboles.
En pocas palabras
- Olor a tierra: Se llama petricor y se produce por la liberación de geosmina, una molécula orgánica del suelo, al caer la lluvia.
- Factores adicionales: Durante la sequía, aceites vegetales de plantas y árboles se suman a la geosmina, intensificando el olor característico.
- Tormentas eléctricas: Pueden alterar el ozono atmosférico, generando un olor a quemado distinto al petricor.