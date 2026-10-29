¿Por qué se produce el olor a tierra mojada por la lluvia?

Significa literalmente que la sangre de las piedras se usa para nombrar el olor que producen las gotas de lluvia al caer sobre la tierra. Este concepto fue acuñado por los geólogos australianos Isabel Joy Bear y R. G. Thomas en la revista científica Nature.

Pero ¿qué es lo que produce este olor tan característico de los días de lluvias? No son exactamente las gotas de agua las que generan el olor, sino una reacción química que se genera cuando las gotas caen sobre la tierra seca.

Este olor es producto de una reacción química.

En el suelo existe una molécula orgánica producida por distintas bacterias y cianobacterias. Esta molécula se llama geosmina. Cuando las gotas de lluvia caen en la tierra seca, liberan geosmina al aire en forma de aerosol.

Durante los periodos de sequía, las plantas y árboles liberan aceites vegetales que se acumulan en la tierra y las piedras; la lluvia levanta estos compuestos junto con la molécula antes mencionada y, toda esta reacción química, genera el petricor u olor a lluvia que tanto nos gusta.

Si los aceites vegetales y las moléculas de la tierra, además, se combinan con otras sustancias, se puede generar otro olor distinto. Si hay tormenta eléctrica, en el aire aparecen partículas cargadas propias del fenómeno y el ozono atmosférico se altera, generando un olor a quemado o chamuscado típico de las tormentas eléctricas de verano.

Otros olores famosos de la naturaleza

Muchos colores naturales generan satisfacción.

Otro olor muy agradable de la naturaleza es el aroma a pasto recién cortado que se libera cuando cortamos el césped.

El olor a pino y bosque también es muy rico y se genera por los terpenos que tienen ciertas especies de árboles.