Cómo eliminar los malos olores en la cocina con eucalipto o canela y azúcar

Estas simples hojas aportan una fragancia penetrante ideal para la limpieza ambiental, liberando sus aceites esenciales mediante calor directo o especias sin necesidad de comprar otro tipos de arfomáticos como los desodorantes o sahumerios.

Existen dos formas de hacerlo: la primera alternativa es la infusión al vapor. Para realizarla, llena una olla con agua y coloca hojas de eucalipto junto a una o dos rajadas de canela. Lleva la preparación a punto de hervor y reducí la intensidad del fuego para que desprenda vapor continuo sin consumirse por completo. De esta forma, el vapor dispersará el aroma especiado por la cocina.

La mezcla casera que elimina olores.

La segunda opción requiere una sartén, hojas de eucalipto y una porción de azúcar. Coloca la sartén a fuego lento en la estufa y añade las hojas para tostarlas o quemarlas ligeramente. Ahora agrega el azúcar sobre las hojas calientes, pues al estar con el calor directo, se genera una bruma que atrapa los olores desagradables y devuelve la frescura a la cocina.

Beneficios de esta mezcla