Cómo eliminar el mal olor de la heladera con tres elementos que hay en la casa

Ya sea por un alimento o por fallas mecánicas o por cualquiera otra razón, es normal que en algún momento las heladeras despidan un olor desagradable, que no solo se puede adherir a los alimentos que guarda, sino que llega a ser insoportable.
Frente a esto, siempre hay soluciones para ese olor nauseabundo y una de ellas fue la que tuvimos que usar nosotros por consejo de una vecina que, a su vez, había adquirido el conocimiento a través de un familiar.
Cómo limpiar la heladera y dejar atrás el mal olor
Habitualmente, al momento de limpiar la heladera, una gran mayoría de las personas suelen optar por una limpieza profunda a base de agua y jabón. Pero hay un método mucho más eficaz y que también se puede hacer con tres elementos que hay en toda casa:
- 1 rollo de papel higiénico
- Bicarbonato de sodio
- 1 limón
Una vez que se tienen todos los elementos hay que mezclar el bicarbonato de sodio con el jugo de limón hasta que quede un solo producto. Luego, se debe introducir el rollo de papel higiénico en el envase en el que se haya hecho la mezcla y dejarlo reposar para que logre una mejor absorción.
Cuando esto pase, y siempre teniendo cuidado de tener la heladera desenchufada y todos los alimentos fuera de esta, se debe colocar el rollo de papel higiénico dentro del refrigerador y mantenerlo ahí hasta que ya no quede mal olor acumulado.
Por supuesto, esto es solo parte de la limpieza, ya que es para eliminar el mal olor de la heladera. Si esta, además tiene mugre, lo ideal es también agregar el uso de agua y jabón para realizar un procedimiento completo e higiénico.
En pocas palabras
- Mal olor de heladeras: Un problema doméstico común que puede afectar los alimentos y el ambiente del hogar.
- Solución casera: Se recomienda un método eficaz con bicarbonato de sodio, jugo de limón y papel higiénico para eliminar olores.
- Limpieza completa: Para una higiene total, además del método anti-olor, se sugiere el uso de agua y jabón.