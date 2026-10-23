Cómo eliminar el mal olor de la heladera con tres elementos que hay en la casa

Cómo limpiar la heladera y dejar atrás el mal olor

Habitualmente, al momento de limpiar la heladera, una gran mayoría de las personas suelen optar por una limpieza profunda a base de agua y jabón. Pero hay un método mucho más eficaz y que también se puede hacer con tres elementos que hay en toda casa:

1 rollo de papel higiénico

Bicarbonato de sodio

1 limón

Una vez que se tienen todos los elementos hay que mezclar el bicarbonato de sodio con el jugo de limón hasta que quede un solo producto. Luego, se debe introducir el rollo de papel higiénico en el envase en el que se haya hecho la mezcla y dejarlo reposar para que logre una mejor absorción.

Cuando esto pase, y siempre teniendo cuidado de tener la heladera desenchufada y todos los alimentos fuera de esta, se debe colocar el rollo de papel higiénico dentro del refrigerador y mantenerlo ahí hasta que ya no quede mal olor acumulado.

Por supuesto, esto es solo parte de la limpieza, ya que es para eliminar el mal olor de la heladera. Si esta, además tiene mugre, lo ideal es también agregar el uso de agua y jabón para realizar un procedimiento completo e higiénico.