Los secretos curativos del eucalipto: un árbol milenario contra resfriados y dolencias

En muchos lugares hay plantas y árboles que pueden ser muy beneficiosos para la salud. Tal como el árbol de eucalipto, una planta sanadora cuyo nombre científico es Eucalyptus globulus, es uno de los árboles medicinales más reconocidos del mundo gracias a sus beneficios.
Pertenece a la familia Myrtaceae y se ha utilizado durante muchos años en infusiones, vapores y remedios caseros para aliviar problemas respiratorios y diversas dolencias. Su aroma fresco e intenso lo convierte en un aliado natural indispensable en temporadas de frío.
Beneficios y usos medicinales del eucalipto
Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, este pequeño árbol sanador tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión, las hojas y frutos del eucalipto poseen compuestos activos que le otorgan un amplio espectro de utilidades. Entre los usos medicinales más conocidos se encuentran:
- El eucalipto ayuda a despejar las vías respiratorias, reduce la mucosidad y proporciona alivio en casos de congestión y malestar general típico de los resfriados.
- Su efecto descongestivo y antiinflamatorio favorece la apertura de los conductos nasales y disminuye la presión sinusal.
- Las hojas de este árbol se utiliza tradicionalmente para aliviar tos, bronquitis y molestias pulmonares gracias a su acción expectorante.
- Algunos de sus compuestos tienen influencia en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, aunque su uso debe ser controlado.
- El eucalipto ha sido empleado como antiparasitario natural, ayudando a combatir infecciones intestinales.
- Sus propiedades refrescantes contribuyen a disminuir la temperatura corporal en casos de fiebre.
- Sus vapores y tisanas ayudan a desinflamar las vías respiratorias y relajar tensiones, reduciendo cefaleas y molestias en la garganta.
- Tradicionalmente, el eucalipto se ha usado para calmar dolores asociados a infecciones o irritación pulmonar.
Este árbol es muy beneficioso, ya que dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional y natural es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. En este sentido, el Eucalyptus globulus contiene una mezcla de compuestos activos que explican su efectividad:
- Eucaliptol (cineol)
- Pineno
- Canfeno
- Cetonas
- Taninos
- Azuleno
- Flavona
- Aldehídos
Sus componentes poseen propiedades antisépticas, expectorantes, antiinflamatorias y descongestivas al usar principalmente hojas, ramas internas y frutos, pues estas partes del árbol concentran la mayor cantidad de aceites esenciales terapéuticos.
Uso tradicional: cómo preparar el eucalipto
- Colocar 9 gramos de hojas y frutos de eucalipto en 2 litros de agua.
- Hervir durante 5 minutos.
- Colar la preparación.
- Bebe 4 vasos al día por 15 días o menos, según la necesidad.
- Durante la cocción, aprovechar para realizar vaporizaciones tantas veces como sea necesario.
Tomarlo como infusión combina ingestión y vapores, potenciando los efectos descongestivos y expectorantes. Aunque si bien el eucalipto es seguro en usos moderados, no se recomienda su consumo por más de 15 días, ya que podría provocar irritación intestinal