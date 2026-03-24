El árbol asiático que crece en pocas semanas, tolera el frío y puede transformar tu jardín en un bosque

Paulownia arbol Paulownia, un árbol con flores radiantes.

Durante la primavera, la Paulownia ofrece un espectáculo visual inigualable. Sus inflorescencias brotan en grandes racimos verticales compuestos por flores con forma de trompeta. El color dominante es un lila violáceo intenso que se va aclarando sutilmente hacia la base hasta alcanzar tonos blanquecinos, convirtiendo el jardín en un espacio de belleza sin igual. Esta floración no solo es estéticamente impresionante, sino que perfuma el ambiente antes de dar paso al follaje estival.

Sus hojas son igualmente destacables por su tamaño, alcanzando hasta 30 centímetros de ancho. Poseen una textura aterciopelada gracias a una fina capa de escamas y vellosidades que les otorgan un aspecto robusto y elegante. Estas proporcionan una sombra profunda y fresca, ideal para crear pequeños bosques en el jardín que mitiguen el calor del verano.

Paulownia El árbol asiático que no demanda cuidados de jardinería y crece rápidamente.

Para que una Paulownia alcance su máximo potencial, prefiere terrenos profundos, fértiles y con buen drenaje. Aunque es un árbol que ama los climas cálidos y requiere un riego generoso durante los meses de verano, demuestra una notable resistencia al frío. No obstante, las heladas extremas pueden comprometer la floración anual, por lo que es vital proteger sus yemas durante los inviernos más crudos para asegurar el espectáculo primaveral.