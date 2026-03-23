Árbol limonero: por qué recomiendan colocar semillas de naranja en su tierra y para qué sirve

El limonero es uno de los árboles más deseados en los distintos jardines y hogares, y esto se debe a la gran cantidad de beneficios para la salud que el mismo puede brindar. En este sentido, un truco altamente recomendado para mejorar las condiciones del ejemplar es el de usar diferente elementos presentes en otras frutas.
Por ejemplo, tienes que saber que las semillas de naranja pueden ser altamente beneficiosas siempre que se coloquen en la tierra del árbol, siendo este un truco que no todos tienen en cuenta o conocen.
Por qué colocar semillas de naranja en la tierra del limonero
La razón técnica más importante para colocar una semilla de naranja (especialmente de naranja amarga) cerca de un limonero es la preparación de un injerto.
Sucede que el naranjo amargo posee un sistema radicular extremadamente robusto y resistente a enfermedades fúngicas del suelo, como la fitóftora. Al sembrar la naranja en la misma tierra, los agricultores buscan desarrollar un patrón fuerte.
Posteriormente, sobre este, se enjertará una rama del limonero, permitienddo que el árbol final tenga la productividad del limón pero la salud subterránea de la naranja.
Además, el aroma natural de los aceites esenciales presentes en la semilla y la cáscara puede actuar como un repelente suave contra ciertas plagas de jardín.
Consejos para llevar a cabo este truco en tu limonero
Si decides experimentar con este método, es vital no saturar la tierra. La competencia por nutrientes puede ser contraproducente si crecen demasiados brotes de naranja al pie del limonero principal.
Integrar elementos de otros cítricos en el entorno de tu limonero es una estrategia ancestral que, bien aplicada, garantiza un árbol más longevo, frutos más jugosos y una resistencia superior ante los distintos problemas que pueden aparecer. ¿Estás listo para llevarlo a cabo?