Árbol limonero: por qué recomiendan colocar semillas de naranja en su tierra y para qué sirve

Sucede que el naranjo amargo posee un sistema radicular extremadamente robusto y resistente a enfermedades fúngicas del suelo, como la fitóftora. Al sembrar la naranja en la misma tierra, los agricultores buscan desarrollar un patrón fuerte.

Posteriormente, sobre este, se enjertará una rama del limonero, permitienddo que el árbol final tenga la productividad del limón pero la salud subterránea de la naranja.

limonero El limonero, con la raíz de un naranjo, puede ser resistente a los distintos problemas que pueden aparecer.

Además, el aroma natural de los aceites esenciales presentes en la semilla y la cáscara puede actuar como un repelente suave contra ciertas plagas de jardín.

Consejos para llevar a cabo este truco en tu limonero

Si decides experimentar con este método, es vital no saturar la tierra. La competencia por nutrientes puede ser contraproducente si crecen demasiados brotes de naranja al pie del limonero principal.

Integrar elementos de otros cítricos en el entorno de tu limonero es una estrategia ancestral que, bien aplicada, garantiza un árbol más longevo, frutos más jugosos y una resistencia superior ante los distintos problemas que pueden aparecer. ¿Estás listo para llevarlo a cabo?