El árbol chino de la prosperidad que triunfa en macetas argentinas

Aunque a diferencia de otros cítricos que requieren grandes espacios, el mandarino se adapta muy bien a macetas profundas y amplias. Con los cuidados adecuados, puede desarrollarse en balcones, patios pequeños e incluso terrazas orientadas al sol. Produce flores blancas aromáticas y frutos dulces, lo que lo vuelve tanto ornamental como funcional.

Su capacidad de dar fruta aún en espacios reducidos es una de las razones por las que se volvió tan popular en muchas casas y si no lo sabías, ahora lo sabes. Solo necesita buena luz, riego moderado y un sustrato aireado para crecer saludable.

En la cultura asiática, especialmente en China, el mandarino es considerado un “árbol de oro”. Sus frutos redondos y anaranjados representan prosperidad, riqueza y nuevas oportunidades. Durante el Año Nuevo chino, regalar mandarinas es una tradición que simboliza buenos deseos y éxito para el comienzo del ciclo.

ARBOL DE MANDARINO (1) El mandarino pertenece al género Cytrus de la familia de las Rutáceas y es un árbol que se adapta con facilidad a condiciones climáticas desérticas, subtropicales y tropicales.

Se cree que tener un mandarino en casa atrae energía positiva, mejora el bienestar familiar y abre caminos para la prosperidad económica. Por eso, muchas personas lo ubican en la entrada del hogar o en espacios de reunión.

Cómo cuidar un árbol mandarino en maceta

La plantación del mandarino se recomienda hacerlo entre abril y junio. El árbol suele dar frutas maduras entre octubre y diciembre, dependiendo de la variedad. Para que prospere y dé frutos, se recomiendan estos cuidados básicos: