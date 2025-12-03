Árbol de naranjo: por qué pintar de blanco el tronco te ayudará a cuidarlo

¿Por qué recomiendan pintar el tronco del árbol de naranja de blanco?

árbol de naranjo El árbol de naranjo es uno de los pocos que tiene el mejor fruto. Pero para que eso suceda hay que cuidarlo.

Se pinta el tronco del naranjo de blanco para protegerlo de varios factores que pueden dañarlo. El principal motivo es evitar las quemaduras solares, un problema frecuente en los naranjos jóvenes o en aquellos que han sido podados recientemente. La pintura blanca refleja la luz y reduce significativamente la temperatura del tronco. Esto evita que la corteza se agriete o se reseque, algo que puede abrir la puerta a enfermedades.

Además, al hacerlo se previene el estrés térmico. El tronco del árbol sufre cuando pasa de temperaturas muy altas durante el día a fríos intensos por la noche. Ese contraste provoca estrés térmico y microfisuras. El color blanco ayuda a estabilizar la temperatura del árbol y reduce esos cambios bruscos, manteniéndolo más protegido.

Otro beneficio es que funciona como un repelente visual para insectos, especialmente hormigas, cochinillas y algunos tipos de escarabajos. La pintura dificulta que trepen por el tronco y, además, evita que depositen huevos en la corteza.

árbol de naranjo (1) La pintura blanca en la base de los árboles no es un adorno, como muchos creen, sino una especie de "escudo" para la corteza.

Y lo más importante es que cuando el tronco se agrieta por el sol o la humedad, es más probable que aparezcan hongos y bacterias. Por eso, la capa blanca actúa como una protección adicional, evitando que la humedad penetre y reduciendo la posibilidad de enfermedades como la gomosis.

Qué tipo de pintura se usa

No se utiliza cualquier pintura. Lo ideal es una pintura a base de cal porque es natural, económica, biodegradable y no daña al árbol. Así mismo, si quieres que su aplicación haga efecto, la mejor época es al final del invierno o inicio de la primavera, antes de que las temperaturas empiecen a subir.