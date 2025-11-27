Por qué mi árbol de naranjo tiene sus hojas marrones y qué significa

-Exceso o falta de agua: pues el riego es la variable que más afecta al cítrico. Si tiene hojas marrones con aspecto seco y quebradizo, se debe a una falta, pero si tiene hojas marrones con textura blanda o amarillamiento, probablemente se trate de un exceso de riego y mala aireación.

arbol de naranjo con hojas amarillas (1) Las manchas marrones en las hojas del naranjo suelen ser indicativas de problemas como enfermedades fúngicas, deficiencias nutricionales o daños causados por plagas.

-La deficiencia de nutrientes como el nitrógeno, hierro o magnesio puede manifestarse en coloración marrón en puntas y bordes, siendo otro de los problemas más comunes. Este problema se vuelve más evidente en suelos pobres o en macetas donde los nutrientes se agotan con rapidez.

- Además, el follaje del naranjo puede quemarse si recibe sol muy intenso sin hidratación adecuada, especialmente en verano. Las puntas marrones en las hojas son uno de los primeros síntomas de estrés térmico.

-También indica un pH inadecuado del suelo. Muchas veces los cítricos prefieren suelos ligeramente ácidos, por eso si el pH es alto, el árbol no puede absorber correctamente los nutrientes, aunque estén en la tierra.

arbol de naranjo con hojas amarillas (2) Si el naranjo tiene hojas marrones, inspecciona regularmente el árbol para darle un cuidado óptimo.

-Por último, y para nada menos importante, puede tratarse de un ataque de plagas como pulgones, ácaros y cochinillas que pueden debilitar la savia, afectando la nutrición y produciendo bordes marrones. Manchas negras, pegajosidad o deformación de hojas suelen acompañar este cuadro.

Si notas que a tu árbol de naranjo le ocurre esto, realiza lo siguiente: