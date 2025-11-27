Por qué mi árbol de naranjo tiene sus hojas marrones y qué significa

Cuando un naranjo comienza a mostrar las puntas de sus hojas marrones, está enviando una advertencia sobre que algo en su entorno no es el adecuado. Esta señal, tanto en árboles plantados en tierra como en maceta, puede estar asociado a factores de cuidado. ¿Qué significa y cómo solucionarlo?
Las manchas marrones en los cítricos es algo muy normal, por eso, identificar la causa a tiempo es clave para evitar que el problema avance hacia un deterioro mayor, especialmente en épocas de calor intenso o crecimiento activo.
Qué significa que el árbol de naranjo tenga las hojas marrones
Las manchas marrones en las hojas del naranjo suelen ser indicativas de problemas respecto al tipo de cuidado y atención que necesita. Entre las causas más comunes tenemos:
-Exceso o falta de agua: pues el riego es la variable que más afecta al cítrico. Si tiene hojas marrones con aspecto seco y quebradizo, se debe a una falta, pero si tiene hojas marrones con textura blanda o amarillamiento, probablemente se trate de un exceso de riego y mala aireación.
-La deficiencia de nutrientes como el nitrógeno, hierro o magnesio puede manifestarse en coloración marrón en puntas y bordes, siendo otro de los problemas más comunes. Este problema se vuelve más evidente en suelos pobres o en macetas donde los nutrientes se agotan con rapidez.
- Además, el follaje del naranjo puede quemarse si recibe sol muy intenso sin hidratación adecuada, especialmente en verano. Las puntas marrones en las hojas son uno de los primeros síntomas de estrés térmico.
-También indica un pH inadecuado del suelo. Muchas veces los cítricos prefieren suelos ligeramente ácidos, por eso si el pH es alto, el árbol no puede absorber correctamente los nutrientes, aunque estén en la tierra.
-Por último, y para nada menos importante, puede tratarse de un ataque de plagas como pulgones, ácaros y cochinillas que pueden debilitar la savia, afectando la nutrición y produciendo bordes marrones. Manchas negras, pegajosidad o deformación de hojas suelen acompañar este cuadro.
Si notas que a tu árbol de naranjo le ocurre esto, realiza lo siguiente:
- Asegura un sustrato suelto, con buen drenaje.
- Fertiliza desde primavera a comienzos de otoño.
- Revisa hojas y ramas cada semana para detectar plagas a tiempo.
- Riega profundamente, permitiendo que el sustrato se seque en superficie antes del próximo riego.