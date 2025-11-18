Árbol de naranjo: qué tipo de tierra se necesita para que dé naranjas grandes

árbol de naranjo (1) El árbol de naranja es una de las especies frutales más apreciadas en el mundo.

Tierra suelta y bien drenada: este tipo de árbol no toleran el exceso de agua, por lo que el sustrato debe permitir que el riego drene con facilidad.

Un suelo demasiado compacto retiene humedad y puede provocar pudrición de raíces, una de las enfermedades más comunes. Por eso, lo ideal es un tipo de tierra arenosa o franco-arenosa y evitar los suelos arcillosos o duros.

Debe ser rica en materia orgánica: aunque necesitan buen drenaje, también requieren nutrientes para producir frutos grandes. Añadí compost, humus de lombriz o estiércol maduro para enriquecer la tierra. La materia orgánica mejora la estructura del suelo y ayuda a retener la humedad justa.

El pH debe ser ligeramente ácido: los cítricos crecen mejor en suelos con pH entre 5.5 y 6.5. Si la tierra es muy alcalina, el árbol puede sufrir problemas de absorción de nutrientes, especialmente hierro, causando hojas amarillas (clorosis).

Además, el suelo debe ser profundo porque los naranjos desarrollan raíces amplias y relativamente profundas. Un suelo de poca profundidad limita el crecimiento y reduce la cantidad de fruta.

árbol de naranjo (2) El naranjo se adapta bien a una amplia gama de suelos, pero prefiere suelos bien drenados y ligeramente ácidos. Es fundamental evitar suelos con demasiada arcilla, ya que el exceso de retención de agua puede dañar las raíces.

En este sentido, si querés o tenés pensado plantar un naranjo en maceta o mejorar la tierra del jardín, esta mezcla funciona muy bien:

40% tierra negra fértil

negra fértil 30% arena gruesa o perlita (para mejorar el drenaje)

20% compost o humus

10% turba rubia (para ajustar el pH)

Señales que indican que el suelo no es el adecuado

Si tienes un árbol de naranjo, ya sea en jardín o maceta y dudas si el tipo de tierra realmente es el adecuado, te darás cuenta por las siguientes señales: