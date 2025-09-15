Cómo hacer florecer un árbol naranjo de manera rápida

Para acelerar la floración de un naranjo, debes respetar al pie de la letra todos y cada uno de los puntos explicados por los expertos de jardinería. Por ejemplo, tienes que saber que este es un ejemplar que necesita de muchas horas de sol.

Si bien es algo que no depende de ti, se sabe que un ambiente cálido durante el día, seguido de noches frescas, favorece el desarrollo de las naranjas en el árbol.

Asegúrate de que el árbol tenga un suministro constante de nutrientes, en especial potasio para el desarrollo de los frutos. Un abono casero que puedes utilizar es la ceniza de madera.

Asimismo, los naranjos requieren suelos bien drenados para que las raíces no se ahoguen. Lo cierto es que el riego tampoco debe ser excesivo.

Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es el de la poda. Este árbol necesita de podas estratégicas para estimular el crecimiento de brotes nuevos. Lo que debes hacer es eliminar las hojas y ramas que se vean feas.

naranjo.jpg

Por último, y más allá de estos consejos desconocidos por muchos, una de las cosas que tienes que tener si recién plantas tu naranjo es paciencia, ya que los mismos empiezan a dar frutos entre los 5 y los 7 años.

Cuál es la mejor época para plantar un árbol naranjo en casa

La mejor época para plantar un naranjo es la primavera, después de que haya pasado el riesgo de heladas. Este momento permite que el árbol se adapte al terreno sin sufrir por el frío ni el calor extremo del verano.

En este tiempo, el árbol tiene tiempo de desarrollar un sistema radicular saludable antes del invierno, lo que le ayuda a crecer y fortalecerse.

Por otro lado, la primavera también favorece el establecimiento de las raíces del árbol antes de la llegada del calor intenso del verano, por lo que tampoco tendrás problemas en esta estación.