El consejo de Gabriel Rolón: "El amor requiere que podamos comprender que el otro se equivoca"

Sin embargo, cuando de amor se trata, la perfección no existe, pero sí la aceptación profunda. Entender que nuestra pareja puede equivocarse como cualquier persona, implica renunciar a expectativas idealistas y abrirnos a la posibilidad de redescubrir al otro cada día. Este enfoque marca una diferencia entre un vínculo controlador o manipulador, y uno basado en la libertad emocional. Como dice el propio Rolón: “En los amores hay que ser inteligente, no especulativo. Corres el riesgo de ponerte un poco manipulador.”

Para entender lo que nos quiere decir tenemos que poner de nuestra parte y reconocer nuestra propia imperfección “Nadie puede garantizar las emociones. Hay que asumir un poco que somos desconocidos para nosotros mismos a veces,” advirtió Gabriel Rolón, invitando a una mirada compasiva, tanto hacia uno mismo como hacia la pareja.

Además, hay que considerar la valentía de irse cuando hace falta: “Que sea difícil salir de un lugar no significa que uno no deba hacerlo. A veces la vida de alguien se juega por la capacidad que tiende de irse de los lugares que es difícil salir,” reflexionó, aludiendo a la importancia del desapego emocional cuando una relación deja de crecer.

Embed - "El amor requiere que podamos comprender que el otro se equivoca": GABRIEL ROLÓN #Perros2025 En este video, el especialista nos cuenta toda su perspectiva sobre el amor.

Claves para aplicar este consejo con tu pareja

Cultivar entre la pareja una empatía activa: escuchar sin juzgar y considerar las fallas propias y ajenas como parte del aprendizaje.

Comunicarse con el otro sin culpas: superar el temor al error permite abordar desacuerdos desde el respeto, no desde la acusación.

Compartir el autoconocimiento: entender quiénes somos y cómo actuamos frente al conflicto ayuda a construir un vínculo con menos reactividad.

En el amor hay que tener valentía emocional: en lugar de aferrarse a lo conocido, reconocer cuando un vínculo se vuelve nocivo y tomar distancia sin resentimiento.

Gabriel Rolón propone desmantelar la idea romántica y rígida del “amor perfecto”. Aceptar que el otro puede equivocarse no es resignación, sino una forma de amor más profunda, consciente y madura. Reconocer la humanidad del otro, y la propia imperfección, es una oportunidad de crecimiento.