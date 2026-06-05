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Errores comunes al cocinar que afectan tu alimentación y tu salud

Pequeños errores en la cocina pueden arruinar una alimentación saludable. Qué evitar y cómo mejorar tus preparaciones para cuidar tu salud

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Pequeños errores cotidianos en la preparación de alimentos pueden afectar significativamente la calidad nutricional y perjudicar una alimentación saludable.

Pequeños errores cotidianos en la preparación de alimentos pueden afectar significativamente la calidad nutricional y perjudicar una alimentación saludable.

Freepik

Muchos hábitos cotidianos en la cocina parecen inofensivos, pero pueden afectar tu alimentación, reducir el valor nutricional de los alimentos y perjudicar una alimentación saludable. Corregir estos errores mejora la salud, optimiza los nutrientes y hace que comer bien sea más simple y accesible para cualquier persona.

Cómo influye la cocina diaria en tu alimentación y tu salud

La forma en que cocinamos determina gran parte de nuestra alimentación saludable. No se trata solo de qué ingredientes elegimos, sino de cómo los manipulamos, combinamos y cocinamos. Pequeños gestos cotidianos pueden mejorar o perjudicar la salud, y entenderlos permite transformar la cocina en un espacio de bienestar accesible y realista.

1. Cocinar a temperaturas demasiado altas

Freír o saltear a fuego muy fuerte puede destruir vitaminas sensibles al calor y generar compuestos dañinos.

Qué hacer:

  • Preferir cocciones suaves.

  • Usar aceite en cantidad moderada.

  • Evitar que el aceite humee.

2. Abusar de la sal sin medir cantidades

El exceso de sodio aumenta el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Qué hacer:

  • Sumar hierbas, especias y cítricos.

  • Probar antes de salar.

  • Evitar caldos y salsas industriales.

Fuente: American Heart Association https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/sodium (heart.org in Bing)

3. Sobre-cocinar verduras y perder nutrientes

Según National Institutes of Health (NIH) hervir demasiado tiempo reduce vitaminas como la C y el folato.

Qué hacer:

  • Cocción al vapor.
  • Salteado breve.
  • Hervir solo unos minutos.

4. No planificar y terminar eligiendo opciones poco saludables

La improvisación suele llevar a comidas rápidas, ultraprocesadas o desequilibradas.

Qué hacer:

  • Planificar 2–3 comidas base por semana.
  • Tener verduras listas para usar.
  • Cocinar por tandas.

5. Usar aceites inadecuados o reutilizarlos muchas veces

Reutilizar aceite genera compuestos inflamatorios y oxidados.

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Errores comunes a evitar: Cocinar a temperaturas excesivas, sobrepasar la cantidad de sal, cocinar verduras por tiempo prolongado, improvisar en la planificaci&oacute;n de comidas, reutilizar aceites, elegir productos refinados y descongelar alimentos a temperatura ambiente son pr&aacute;cticas que deben corregirse.

Errores comunes a evitar: Cocinar a temperaturas excesivas, sobrepasar la cantidad de sal, cocinar verduras por tiempo prolongado, improvisar en la planificación de comidas, reutilizar aceites, elegir productos refinados y descongelar alimentos a temperatura ambiente son prácticas que deben corregirse.

Qué hacer:

  • Usar aceite de oliva o girasol alto oleico.
  • No reutilizar más de 1–2 veces.
  • Evitar frituras frecuentes.

6. Elegir panes, harinas y productos refinados sin darte cuenta

Los refinados elevan el azúcar en sangre y aportan menos fibra.

Qué hacer:

  • Preferir integrales reales.
  • Revisar etiquetas.
  • Combinar con proteínas y grasas saludables.

7. Descongelar alimentos a temperatura ambiente

La U.S. Food & Drug Administration (FDA) advierte que esto favorece la proliferación de bacterias y aumenta el riesgo de intoxicaciones.

Qué hacer:

  • Descongelar en heladera.
  • Usar microondas si es urgente.
  • Cocinar inmediatamente.

8. No incluir suficientes verduras en cada comida

La falta de vegetales reduce fibra, vitaminas y antioxidantes esenciales para la salud, informa la World Health Organization (WHO).

Qué hacer:

  • Medio plato de verduras en almuerzo y cena.

  • Agregar crudas y cocidas.

  • Variar colores.

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Peque&ntilde;os errores cotidianos en la preparaci&oacute;n de alimentos, como usar la misma tabla pl&aacute;stica para verduras y carnes, pueden afectar significativamente la salud.

Pequeños errores cotidianos en la preparación de alimentos, como usar la misma tabla plástica para verduras y carnes, pueden afectar significativamente la salud.

Por qué estos errores afectan tu alimentación saludable

Cada uno de estos hábitos cotidianos tiene un impacto directo en tu alimentación, ya sea porque reduce nutrientes, aumenta calorías innecesarias o favorece prácticas poco seguras en la cocina. Entender cómo influyen en tu salud permite tomar decisiones más conscientes y transformar la preparación de los alimentos en un acto de bienestar diario.

Cocinar bien no es complicado: requiere atención, práctica y decisiones simples que mejoran la alimentación, potencian una alimentación saludable y cuidan la salud. Corregir estos errores cotidianos transforma la cocina en un espacio de bienestar accesible para todos.

FUENTE: Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mayo Clinic y OMS.

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