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Medicina culinaria: cuando los médicos enseñan a cocinar para mejorar la salud

La medicina culinaria integra cocina y ciencia para mejorar la alimentación. Qué es, cómo funciona y por qué los médicos la impulsan

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
La medicina culinaria propone que los médicos no solo recomienden una buena alimentación, sino que enseñen cómo llevarla a la práctica para mejorar la salud.

La medicina culinaria propone que los médicos no solo recomienden una buena alimentación, sino que enseñen cómo llevarla a la práctica para mejorar la salud.

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La medicina culinaria propone que los médicos no solo recomienden una buena alimentación, sino que enseñen cómo llevarla a la práctica para mejorar la salud. En un contexto donde aumentan la obesidad, la hipertensión y las enfermedades crónicas, esta disciplina busca recuperar el valor de cocinar bien y comer mejor, informa EFE.

Qué es la medicina culinaria y por qué importa

La medicina culinaria combina gastronomía y evidencia científica para tratar enfermedades a través de la alimentación. No se limita a decir “coma más pescado” o “haga una dieta saludable”, sino que enseña cómo preparar esos alimentos de forma práctica, accesible y adaptada a cada paciente.

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Requiere la colaboraci&oacute;n de m&eacute;dicos con formaci&oacute;n en gastronom&iacute;a, nutricionistas y cocineros para educar en h&aacute;bitos alimentarios.

Requiere la colaboración de médicos con formación en gastronomía, nutricionistas y cocineros para educar en hábitos alimentarios.

Aunque España cuenta con dos patrones alimentarios saludables, la dieta mediterránea y la atlántica, la población está perdiendo adherencia. Esto se refleja en más obesidad, más diabetes, más hipertensión y más enfermedades cardiovasculares. A esto se suma un problema clave: comemos mal y también cocinamos poco.

‍‍ Médicos, nutricionistas y cocineros: un equipo necesario

La medicina culinaria requiere dos movimientos fundamentales:

1. Formación en gastronomía saludable

Incorporar contenidos culinarios en los estudios de medicina, enfermería y nutrición. Los comedores escolares también son espacios clave para educar en sabores y preparaciones tradicionales.

2. Equipos multidisciplinares

Médicos que entiendan de cocina, nutricionistas que enseñen a aplicar la teoría y cocineros que transmitan técnicas y hábitos saludables mediante talleres y demostraciones.

Educar el paladar desde la infancia

La pediatra Rosaura Leis destaca que los niños deben aprender a apreciar sabores y platos saludables. Algunos alimentos requieren hasta 9 o 10 exposiciones para que gusten, por lo que la repetición y la experiencia culinaria son esenciales.

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Los m&eacute;dicos apuntan a educar el paladar desde la infancia.&nbsp;

Los médicos apuntan a educar el paladar desde la infancia.

Comer alimentos saludables está bien; comerlos bien preparados y en familia está aún mejor. Compartir la mesa:

  • Fortalece vínculos.
  • Transmite tradiciones culinarias.
  • Mejora la adherencia a patrones saludables.
  • Reduce riesgos cardiometabólicos.

Impacto en la salud y en el sistema sanitario

Si los profesionales enseñan a cocinar y comer mejor, se reduce el riesgo de:

  • Enfermedades cardiovasculares.
  • Diabetes tipo 2.
  • Obesidad.
  • Hipertensión.
  • Ciertos cánceres.

Y disminuye la dependencia de fármacos asociados a estilos de vida poco saludables. Los grupos socioeconómicos más vulnerables suelen tener peores dietas. La medicina culinaria promueve preparaciones accesibles —legumbres, guisos, verduras de temporada— que no requieren grandes recursos. Transmitir cómo cocinar bien es también una forma de equidad en salud.

La medicina culinaria propone un cambio cultural: que los médicos enseñen no solo qué comer, sino cómo hacerlo. Integrar cocina, evidencia científica y educación alimentaria puede transformar la salud pública, mejorar la alimentación cotidiana y reducir desigualdades.

FUENTE: EFE Salud

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