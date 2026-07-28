Tras el discurso del presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo, los líderes de las principales entidades agropecuarias manifestaron su respaldo al rumbo económico trazado por el gobierno. Sin embargo, coincidieron en la urgencia de acelerar la reducción de la presión impositiva sobre el sector y apoyaron firmemente el reclamo de que la eliminación de los derechos de exportación quede establecida mediante una ley del Congreso, garantizando así que la medida no dependa de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
La Mesa de Enlace pide una ley en el Congreso para acelerar la quita de impuestos al campo
El agro respaldó el rumbo del gobierno pero exigió una legislación que garantice la quita de retenciones de forma definitiva y le dé previsibilidad al sector
Un alivio fiscal urgente para el desarrollo del interior
La presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, señaló que si bien el mensaje presidencial ratificó la dirección de las políticas actuales, el sector agrícola requiere de manera imperiosa acciones que aceleren el alivio fiscal. Además, reclamó que los fondos recaudados por el Estado retornen al interior del país en forma de infraestructura, caminos y escuelas.
En sintonía, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, valoró la sinceridad del mandatario al evitar promesas de corto plazo que luego no se puedan cumplir, y consideró una oportunidad histórica que el crecimiento de la energía y la minería permita que el campo deje de ser la principal fuente de sostenimiento del Estado.
Equilíbrio fiscal y un esquema tributario equitativo
Por su parte, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, destacó la previsibilidad y el horizonte claro que el gobierno ofrece hoy a los productores al mantener firme el cronograma de reducción de tributos. Aunque reconoció que el agro siempre espera mayores medidas de estímulo, comprendió que la prioridad absoluta del oficialismo es preservar el equilibrio fiscal.
Asimismo, enfatizó que el alivio de la carga sobre el campo no debe implicar trasladar ese mismo peso tributario a las nuevas industrias emergentes, sino fomentar un modelo integral donde todos los sectores puedan invertir y aportar al desarrollo del país sin ser sometidos a una presión desmedida.
En pocas palabras
- Apoyo oficial: el agro respalda el rumbo económico de Javier Milei pero pide previsibilidad.
- Ley de Congreso: se exige una ley para garantizar la quita definitiva de retenciones.
- Alivio fiscal: el sector reclama acelerar la reducción de impuestos para el desarrollo.