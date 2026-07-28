La Mesa de Enlace pide una ley en el Congreso para acelerar la quita de impuestos al campo

Javier Milei durante su discurso en Expo de la Rural, en Palermo.

Un alivio fiscal urgente para el desarrollo del interior

La presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, señaló que si bien el mensaje presidencial ratificó la dirección de las políticas actuales, el sector agrícola requiere de manera imperiosa acciones que aceleren el alivio fiscal. Además, reclamó que los fondos recaudados por el Estado retornen al interior del país en forma de infraestructura, caminos y escuelas.

En sintonía, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, valoró la sinceridad del mandatario al evitar promesas de corto plazo que luego no se puedan cumplir, y consideró una oportunidad histórica que el crecimiento de la energía y la minería permita que el campo deje de ser la principal fuente de sostenimiento del Estado.