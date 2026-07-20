El Congreso de la Nación entró en vacaciones y se demora el debate de leyes como la de Zona Fría

La Mesa Política nacional que encabeza Karina Milei. Foto: Noticias Argentinas

Tarea para Karina Milei

Para poder avanzar en la sanción de sus proyectos, la Mesa Política que diseña la estrategia del oficialismo, bajo la conducción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, deberá buscar en estos quince días los acuerdos con los dialoguistas para destrabar sanción de los proyectos claves para el oficialismo.

LLA pudo sancionar en las sesiones extraordinarias las leyes de reforma laboral, régimen penal juvenil, e Inocencia Fisca y de Presupuesto, pero desde marzo tuvo serias dificultades para lograr la sanción de los proyectos que impulsó por desacuerdos con los bloques dialoguistas.

De hecho en estos 4 meses consiguió aprobar Ley de Glaciares, el pago a fondos buitres, y avanzar con los proyectos de Súper RIGI y Zonas Fría, que ya tienen sanción en la Cámara de Diputados, pero en el caso de éste ultimo proyectos sobre cambios en los subsidios del gas no tiene el respaldo de los dialoguistas.

La reforma electoral

El Senado tiene frenada la reforma electoral que lleva como objetivo eliminar las PASO y si alcanza un acuerdo incorporar un sistema de colectoras, que se envió en el pasado mes de abril y solo tuvo una reunión de comisión, por falta de acuerdos con los bloques dialoguistas.

Para destrabar su sanción el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca acuerdos con los gobernadores y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con los senadores dialoguistas pero hasta ahora no pudieron conseguir los 37 votos para poder eliminar las elecciones primarias de cara a las elecciones presidenciales de octubre del 2027.

En este contexto son claves las negociaciones que buscarán realizar en las próximas semanas para poder juntar los 16 votos que le faltan para poder sancionar este proyecto ya que la LLA tiene 21 legisladores.

El proyecto para derogar Zona Fría está frenado en el Senado, ya que aún no ingresa a la comisión de Energía, y además podría recibir cambios que evalúan algunos senadores nacionales por Mendoza.

Leyes económicas y sociales

El Senado tiene pendiente de trabajo los proyectos de Súper RIGI, de Zona Fría, que esta frenado por la resistencia de los dialoguistas y en especial la UCR y ley General de Sociedades y de Propiedad Privada.

En este último caso, el oficialismo debió postergar por cuarta vez su tratamiento debido a la falta de acuerdo sobre extranjerización de las tierras, y luego del dictamen de mayoría se incluyeron diversas modificaciones que no convencen ni a los aliados ni al gobierno.

La agenda impulsada por el gobierno incluye cambios en la ley de salud mental, que terminó el debate en comisión pero aún no hay dictamen, y los proyectos para combatir la ludopatía, de reforma de la ley de discapacidad, y de derogación de la ley de Etiquetado Frontal.

El panorama en Diputados

La Cámara de Diputados debe reanudar su actividad con la discusión de la ley de Lobby y el proyecto que enviará el gobierno de reforma a la ley de Inocencia Fiscal, para ampliar con la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias y lograr la incorporación de los dólares que siguen fuera del sistema financiero.

Ahora se propone eliminar los topes sobre el patrimonio para que grandes contribuyentes también puedan ingresar a este régimen. También tiene en carpeta, pero sin fecha de tratamiento, la ley de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario.