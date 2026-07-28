Los médicos aceptaron el aumento salarial del Gobierno y ya son 11 los gremios que acordaron

AMPROS acordó el aumento salarial para el segundo semestre de los médicos del sistema público de Salud.

El Gobierno destacó el acuerdo con los médicos

La directora general de Recursos Humanos de Mendoza, Mariana Lima, valoró el entendimiento alcanzado este martes en paritarias.

"Hoy nos hemos reunido con AMPROS y celebramos este acuerdo salarial para este segundo semestre de 2026 para los profesionales de la Salud, que demuestra la voluntad permanente de diálogo desde el Gobierno con las distintas representaciones sindicales de los distintos sectores", expresó.

Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Mendoza ya logró 11 acuerdos salariales

Con la aceptación de AMPROS, el Gobierno ya cerró acuerdos paritarios con los trabajadores de la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, los regímenes 15 de la sanidad, el régimen 5 de la Administración Central, los licenciados en Enfermería, los profesionales de la Salud, además del SUTE -en representación de docentes y celadores-, Sitravi -por el personal de la Dirección Provincial de Vialidad- y los funcionarios judiciales.

El último acuerdo fue el de ATE, para los trabajadores de la Administración Central y el Régimen 15 de Salud, y consistió en una propuesta salarial de similares características a la de los médicos para el segundo semestre.