Los médicos aceptaron el aumento salarial del Gobierno y ya son 11 los gremios que acordaron

El Gobierno de Mendoza sumó un nuevo acuerdo en la negociación paritaria con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), que representa a los médicos de la salud pública. Con esta firma, ya se alcanzaron 11 acuerdos salariales para la segunda mitad de 2026.
La propuesta establece un aumento salarial del 7% en agosto y otro 4% en noviembre, ambos no acumulativos y calculados sobre el salario básico de junio de este año.
La aceptación se produjo luego de que los delegados de AMPROS resolvieran consultar la oferta con las bases antes de tomar una decisión definitiva, tras una primera reunión paritaria en la que el gremio había considerado insuficiente la propuesta inicial del Ejecutivo.
El Gobierno destacó el acuerdo con los médicos
La directora general de Recursos Humanos de Mendoza, Mariana Lima, valoró el entendimiento alcanzado este martes en paritarias.
"Hoy nos hemos reunido con AMPROS y celebramos este acuerdo salarial para este segundo semestre de 2026 para los profesionales de la Salud, que demuestra la voluntad permanente de diálogo desde el Gobierno con las distintas representaciones sindicales de los distintos sectores", expresó.
Mendoza ya logró 11 acuerdos salariales
Con la aceptación de AMPROS, el Gobierno ya cerró acuerdos paritarios con los trabajadores de la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, los regímenes 15 de la sanidad, el régimen 5 de la Administración Central, los licenciados en Enfermería, los profesionales de la Salud, además del SUTE -en representación de docentes y celadores-, Sitravi -por el personal de la Dirección Provincial de Vialidad- y los funcionarios judiciales.
El último acuerdo fue el de ATE, para los trabajadores de la Administración Central y el Régimen 15 de Salud, y consistió en una propuesta salarial de similares características a la de los médicos para el segundo semestre.
En pocas palabras
- Médicos aceptaron: el gremio AMPROS acordó la propuesta salarial del Gobierno para el segundo semestre de 2026.
- Aumento salarial: la oferta implica un 7% en agosto y un 4% en noviembre, no acumulativos.
- Acuerdos en Mendoza: con esta firma, ya son 11 los gremios que alcanzaron un acuerdo paritario.