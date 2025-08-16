Amar no siempre es fácil: el consejo de Gabriel Rolón que te hará pensar.

"El amor exige salir de la zona de confort, porque amar a alguien es aceptar que esa persona tiene una historia, heridas, miedos y deseos propios”, ha expresado en varias ocasiones.

En las relaciones afectivas, la comodidad excesiva puede llevar a la rutina, al estancamiento y a la pérdida de la pasión. Rolón plantea que el amor, para mantenerse vivo, debe estar atravesado por:

Esto no significa que el amor deba ser doloroso o problemático, sino que implica un compromiso activo y consciente para nutrir la relación.

Embed - Rolón y lo peligroso de la comodidad: "La gente confunde estar bien con no estar mal" #Perros2024

Para él, amar también es aceptar un grado de incertidumbre, pues no existe la garantía de que el sentimiento dure para siempre, pero el riesgo vale la pena si la experiencia enriquece y transforma a las personas. En sus palabras, “amar es apostar con lo más valioso que tenemos: el corazón”.

El consejo de hoy no busca desalentar a buscar o apostar por el amor, sino inspirar a vivir las relaciones con mayor autenticidad y entrega. Amar implica movimiento, cambio y, sobre todo, la disposición a crecer junto a la otra persona, incluso en medio de la incomodidad que pueden traer los desafíos emocionales.