Por qué hay que poner bicarbonato en el pastel de papas y para qué sirve

Si bien hay miles de recetas de pastel de papas, ya sea con huevo, con aceitunas o con pasas de uva, esta receta siempre lleva cebolla en grandes cantidades. En este caso, a muchas personas les molesta la textura de la cebolla en la comida, por ejemplo, aunque les gusta el sabor que le confiere. Y aquí es donde el bicarbonato pisa fuerte en el terreno gastronómico.

El truco del bicarbonato en el pastel de papas

pastel de papas El pastel de papas es una de las comidas más elegidas por los argentinos y su gran cantidad de recetas hace que los trucos de cocinas varíen

Al añadir una pizca de bicarbonato al salteado de cebolla, ocurre una reacción química que ablanda rápidamente la fibra vegetal. Esto hace que la cebolla se deshaga más rápido y libere sus jugos, logrando un relleno más suave, homogéneo y con un sabor más integrado.