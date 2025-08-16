Por qué hay que poner bicarbonato en el pastel de papas y para qué sirve

El pastel de papas es uno de los platos más tradicionales de la cocina casera argentina, pero detrás de su sencillez hay pequeños trucos que marcan la diferencia en su sabor y textura. Uno de ellos es el uso de bicarbonato de sodio en el relleno, especialmente cuando lleva cebolla picada.

Si bien hay miles de recetas de pastel de papas, ya sea con huevo, con aceitunas o con pasas de uva, esta receta siempre lleva cebolla en grandes cantidades. En este caso, a muchas personas les molesta la textura de la cebolla en la comida, por ejemplo, aunque les gusta el sabor que le confiere. Y aquí es donde el bicarbonato pisa fuerte en el terreno gastronómico.

El truco del bicarbonato en el pastel de papas

pastel de papas
Al añadir una pizca de bicarbonato al salteado de cebolla, ocurre una reacción química que ablanda rápidamente la fibra vegetal. Esto hace que la cebolla se deshaga más rápido y libere sus jugos, logrando un relleno más suave, homogéneo y con un sabor más integrado.

Para aplicar este truco correctamente es necesario seguir 4 pasos:

  1. Primero prepara el sofrito: coloca la cebolla picada en la sartén con un poco de aceite o manteca.
  2. Añade el bicarbonato: una pizca (no más de 1/4 de cucharadita) es suficiente para que empiece el proceso de ablandado.
  3. Ahora saltea a fuego medio: en pocos minutos notarás que la cebolla se vuelve más translúcida y se integra mejor con la carne picada u otros ingredientes del relleno.
  4. Por último continua con la receta de pastel de papas que vos más prefieras
pastel de papas con bicarbonato (1)
Es importante no excederse con este truco, ya que el bicarbonato puede alterar el sabor si se usa en exceso o provocar que la mezcla quede demasiado blanda.

Beneficios de este truco

  • Acelera la cocción de la cebolla.
  • Mejora la textura del relleno, evitando trozos duros.
  • Realza el sabor al permitir que la cebolla caramelice más fácilmente.

Un toque de bicarbonato en el pastel de papas puede transformar la receta, haciendo que cada bocado tenga un relleno suave, jugoso y lleno de sabor, como el de las abuelas.

