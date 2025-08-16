El pastel de papas es uno de los platos más tradicionales de la cocina casera argentina, pero detrás de su sencillez hay pequeños trucos que marcan la diferencia en su sabor y textura. Uno de ellos es el uso de bicarbonato de sodio en el relleno, especialmente cuando lleva cebolla picada.
Por qué hay que poner bicarbonato en el pastel de papas y para qué sirve
Usar bicarbonato puede marcar una gran diferencia en la calidad del pastel de papas y además, es un truco con una función muy particular. Te la contamos