Adiós al desodorante: la mezcla de pocos ingredientes con la que aromatizar tu piel

En esta mezcla, el bicarbonato de sodio neutraliza los olores, mientras que la maicena absorbe la humedad, creando un ambiente menos propicio para el crecimiento bacteriano que causa el mal olor.

A la hora de probar este desodorante, será mejor que realices una prueba antialérgica para descartar cualquier tipo de problema o infección a futuro. Si notas irritación, será mejor que no realices nada.

Tanto si eres un habitual de la cosmética natural como si te estás aficionando a ella, esta sencilla mezcla te va a resultar verdaderamente útil para ampliar tu lista de productos naturales elaborados en casa. Para realizarla, deberás contar con los siguientes ingredientes:

½ taza de Bicarbonato de Sodio.

½ taza de maicena.

4 cucharadas de aceite de coco orgánico.

1 cucharadita de aceite esencial de árbol de té.

¡Opcional! Una cucharadita de algún aceite esencial para proporcionar aroma. Por ejemplo, lavanda.

Paso a paso: cómo crear este efectivo desodorante natural