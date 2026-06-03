Cada vez son más las personas que deciden revisar las etiquetas de los productos que usan a diario, buscando opciones más amigables con el cuerpo y el medio ambiente. En este contexto de volcarse hacia lo sustentable, el que empieza a oler peligro es el desodorante tal y como se lo conoce.
Adiós al desodorante tradicional: la alternativa natural que se impone como tendencia
El desodorante, tal y como se lo conoce, puede dejar de ser utilizado ante la popularización de una tendencia
Sucede que un mineral, viejo conocido de la naturaleza, llega para marcar la tendencia en el cuidado y la limpieza del cuerpo, con resultados efectivos y sin el uso de químicos agresivos.
Piedra de alumbre, la tendencia que reemplaza al desodorante natural
A diferencia de un antitranspirante común, este mineral compuesto por sales naturales no tapa las glándulas sudoríparas. Su magia radica en su capacidad bactericida y en un modo sencillo de uso.
Solo basta con humedecer la piedra con un poco de agua y aplicarla sobre la piel limpia. Al hacerlo, deja una fina capa invisible y microscópica que elimina las bacterias responsables del mal olor, garantizando una sensación de limpieza y frescura.
Como si lo mencionado fuese poco, hay que decir que una sola piedra de alumbre puede durar meses, o incluso más de un año, reduciendo drásticamente la generación de residuos plásticos y la huella de carbono que provocan los gases de los aerosoles.
Aunque su efectividad está más que demostrada y se impone como una tendencia imparable, los dermatólogos recuerdan que es un desodorante y no un antitranspirante, es decir, tu cuerpo seguirá transpirando de forma natural.
El fenómeno de su popularidad, impulsado fuertemente por plataformas como TikTok e Instagram, no solo responde a una búsqueda de salud, sino también a una fuerte conciencia ecológica y económica.
La advertencia de los dermatólogos
Más allá de los indudables beneficios de este elemento, los dermatólogos lanzan una advertencia especial: no todas las pieles reaccionan de la misma manera a la piedra.
Por todo esto, se recomienda realizar una prueba antes de aplicarla, como también el hecho de evitarla en zonas de la piel que ya estén irritadas.