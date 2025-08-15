Cómo pulir y limpiar las ópticas del auto: así se le saca lo amarillento y regresa el brillo original

De esa manera, hacer que las ópticas recobren vida, significa más seguridad para los que viajen arriba del auto.

Hay muchas maneras que se pueden utilizar para poder limpiar los faros del auto. Quién recomienda una manera eficaz de hacerlo, es el diario El País de España, que en un artículo hace hincapié en varios puntos claves para restaurar las ópticas.

limpiar-auto-bicarbonato Las ópticas del auto se pueden limpiar fácilmente, con un par de trucos secretos.

Limpiar y pulir las ópticas del auto

Las ópticas del auto están más que expuestas en la parte delantera y padecen todo tipo de factores, produciéndose un desgaste significativo con el paso del tiempo.

El faro del auto se puede opacar por estos motivos:

Lluvia

Polvo

Granizo

Humo

Piedras

Rayos solares

Frío extremo

Calor extremo

limpiar-auto-opticas Limpiar las ópticas del auto es vital para recuperar el brillo original.

Hay que tener mucha paciencia y seguir estos consejos para pulir y limpiar las ópticas del auto, para que recobren el brillo original:

Una de las mejores opciones es utilizar limón y bicarbonato de sodio . Se corta el limón en dos mitades, se toma una de ellas y se hunde en bicarbonato de sodio . Se frota la óptica con movimientos circulares y luego se procede a limpiar con un paño muy suave.

. Se corta el limón en dos mitades, se toma una de ellas y se hunde en . Se frota la óptica con movimientos circulares y luego se procede a con un paño muy suave. Otra opción es utilizar vinagre. Este líquido se calienta, pero sin dejar hervir. Aplicar sobre las ópticas con un pulverizador. Esperar unos minutos y luego enjuagar con agua y detergente, con ayuda de un baño de textura suave.

con un pulverizador. Esperar unos minutos y luego enjuagar con agua y detergente, con ayuda de un baño de textura suave. La ceniza es muy buena para pulir y limpiar los faros. Se forma una pasta de este polvo con agua y se aplica sobre la óptica del auto . Se frota y luego se retira con abundante agua.

los faros. Se forma una pasta de este polvo con agua y se aplica sobre la óptica del . Se frota y luego se retira con abundante agua. Una lija con un grano muy fino, es otra opción para devolverle el brillo original a las ópticas del auto. Siempre es bueno finalizar el proceso con abundante agua.