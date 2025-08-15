Inicio Sociedad Limpiar
¡Espectacular!

Cómo pulir y limpiar las ópticas del auto: así se le saca lo amarillento y regresa el brillo original

Luego de un tiempo, las ópticas del auto comienzan a avejentarse y adquirir un tono amarillento. Cómo pulir y limpiar los faros

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Limpiar y pulir las ópticas del auto es crucial para que queden como nuevas y

Limpiar y pulir las ópticas del auto es crucial para que queden como nuevas y, además, recuperen la capacidad lumínica.

Con el paso del tiempo, la mayoría de las ópticas de los autos sufren un desgaste considerable y van adquiriendo un color amarillo y opaco. Por suerte, hay una manera de pulir y limpiar estos faros para que queden brillantes y como nuevos.

Para que luzcan relucientes como recién salidos de fábrica y no se vean desagradables por el desgaste diario, producido generalmente por las inclemencias del tiempo, las ópticas del auto pueden volver a lucir radiantes e impecables.

El propósito de pulir y limpiar las ópticas del auto, no solamente es para que luzcan resplandecientes, sino también por un tema de seguridad, ya qué al estar opacas, pierden capacidad lumínica.

De esa manera, hacer que las ópticas recobren vida, significa más seguridad para los que viajen arriba del auto.

Hay muchas maneras que se pueden utilizar para poder limpiar los faros del auto. Quién recomienda una manera eficaz de hacerlo, es el diario El País de España, que en un artículo hace hincapié en varios puntos claves para restaurar las ópticas.

limpiar-auto-bicarbonato
Las ópticas del auto se pueden limpiar fácilmente, con un par de trucos secretos.

Las ópticas del auto se pueden limpiar fácilmente, con un par de trucos secretos.

Limpiar y pulir las ópticas del auto

Las ópticas del auto están más que expuestas en la parte delantera y padecen todo tipo de factores, produciéndose un desgaste significativo con el paso del tiempo.

El faro del auto se puede opacar por estos motivos:

  • Lluvia
  • Polvo
  • Granizo
  • Humo
  • Piedras
  • Rayos solares
  • Frío extremo
  • Calor extremo
limpiar-auto-opticas
Limpiar las ópticas del auto es vital para recuperar el brillo original.

Limpiar las ópticas del auto es vital para recuperar el brillo original.

Hay que tener mucha paciencia y seguir estos consejos para pulir y limpiar las ópticas del auto, para que recobren el brillo original:

  • Una de las mejores opciones es utilizar limón y bicarbonato de sodio. Se corta el limón en dos mitades, se toma una de ellas y se hunde en bicarbonato de sodio. Se frota la óptica con movimientos circulares y luego se procede a limpiar con un paño muy suave.
  • Otra opción es utilizar vinagre. Este líquido se calienta, pero sin dejar hervir. Aplicar sobre las ópticas con un pulverizador. Esperar unos minutos y luego enjuagar con agua y detergente, con ayuda de un baño de textura suave.
  • La ceniza es muy buena para pulir y limpiar los faros. Se forma una pasta de este polvo con agua y se aplica sobre la óptica del auto. Se frota y luego se retira con abundante agua.
  • Una lija con un grano muy fino, es otra opción para devolverle el brillo original a las ópticas del auto. Siempre es bueno finalizar el proceso con abundante agua.
limpiar-opticas-auto
Limpiar los faros del auto aumenta la capacidad lumínica.

Limpiar los faros del auto aumenta la capacidad lumínica.

Temas relacionados:

Te puede interesar