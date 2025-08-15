Cómo pulir y limpiar las ópticas del auto: así se le saca lo amarillento y regresa el brillo original

Con el paso del tiempo, la mayoría de las ópticas de los autos sufren un desgaste considerable y van adquiriendo un color amarillo y opaco. Por suerte, hay una manera de pulir y limpiar estos faros para que queden brillantes y como nuevos.
Para que luzcan relucientes como recién salidos de fábrica y no se vean desagradables por el desgaste diario, producido generalmente por las inclemencias del tiempo, las ópticas del auto pueden volver a lucir radiantes e impecables.
El propósito de pulir y limpiar las ópticas del auto, no solamente es para que luzcan resplandecientes, sino también por un tema de seguridad, ya qué al estar opacas, pierden capacidad lumínica.
De esa manera, hacer que las ópticas recobren vida, significa más seguridad para los que viajen arriba del auto.
Hay muchas maneras que se pueden utilizar para poder limpiar los faros del auto. Quién recomienda una manera eficaz de hacerlo, es el diario El País de España, que en un artículo hace hincapié en varios puntos claves para restaurar las ópticas.
Las ópticas del auto están más que expuestas en la parte delantera y padecen todo tipo de factores, produciéndose un desgaste significativo con el paso del tiempo.
El faro del auto se puede opacar por estos motivos:
Hay que tener mucha paciencia y seguir estos consejos para pulir y limpiar las ópticas del auto, para que recobren el brillo original: