Lo que nadie hace con el inodoro del baño y puede provocar muchos dolores de cabeza

Mantener la higiene del baño es fundamental para evitar la proliferación de cualquier virus y bacteria. El inodoro, un artefacto de los más utilizados por las personas todos los días, esconde varios secretos que no todos conocen.
Mantener la higiene del baño es fundamental para evitar la proliferación de cualquier virus y bacteria. El inodoro, un artefacto de los más utilizados por las personas todos los días, esconde varios secretos que no todos conocen.
Limpiar el inodoro diariamente es fundamental para evitar la proliferación de agentes patógenos, como así también la formación del sarro y otras impurezas.
Las bacterias y virus están presentes todo el tiempo en el inodoro, y es por eso que hay que limpiarlo todo el tiempo en profundidad, con elementos desinfectantes de los más variados.
Pero hay un comportamiento que las personas no saben cuándo usan el inodoro del baño y deberían adoptarlo.
Según un estudio publicado por la revista Scientific Reports, es alarmante la cantidad de agentes patógenos que salen desde el inodoro cuando se tira la cadena y no se ha bajado la tapa.
Quedó demostrado por el trabajo realizado por los investigadores de la revista Scientific Reports, que no bajar la tapa del inodoro cuando se tira la cadena, la salud de las personas se ponen un riesgo por la enorme cantidad de partículas nocivas que son liberadas.
Por estos motivos conviene bajar la tapa del inodoro del baño: