Lo que nadie hace con el inodoro del baño y puede provocar muchos dolores de cabeza

El inodoro del baño puede llegar a ser un artefacto muy antihigiénico si no se lo utiliza y trata como debe ser

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El inodoro puede expulsar una cantidad mayúscula de agentes patógenos cuando se tira la cadena, si es que no se baja la tapa.

Mantener la higiene del baño es fundamental para evitar la proliferación de cualquier virus y bacteria. El inodoro, un artefacto de los más utilizados por las personas todos los días, esconde varios secretos que no todos conocen.

Limpiar el inodoro diariamente es fundamental para evitar la proliferación de agentes patógenos, como así también la formación del sarro y otras impurezas.

Las bacterias y virus están presentes todo el tiempo en el inodoro, y es por eso que hay que limpiarlo todo el tiempo en profundidad, con elementos desinfectantes de los más variados.

Pero hay un comportamiento que las personas no saben cuándo usan el inodoro del baño y deberían adoptarlo.

Según un estudio publicado por la revista Scientific Reports, es alarmante la cantidad de agentes patógenos que salen desde el inodoro cuando se tira la cadena y no se ha bajado la tapa.

inodoro-baño

Inodoro del baño: bajar la tapa es crucial para evitar la proliferación virus y bacterias

Quedó demostrado por el trabajo realizado por los investigadores de la revista Scientific Reports, que no bajar la tapa del inodoro cuando se tira la cadena, la salud de las personas se ponen un riesgo por la enorme cantidad de partículas nocivas que son liberadas.

inodoro-baño-limpiar

Por estos motivos conviene bajar la tapa del inodoro del baño:

  • Se evita la dispersión de bacterias y virus que pueden estar presentes en el agua o residuos presentes en el inodoro.
  • Se previene el riesgo de contraer infecciones y enfermedades.
  • Se controlan las partículas que pueden ser diseminadas por el ambiente, quedar diseminadas por las superficies o ser inhaladas por las personas.
  • Los virus y bacterias viajan rápidamente por todo el baño si no se baja la tapa del inodoro. Las partículas pueden llegar a hacer expulsados a gran velocidad y hasta 1.8 metros de altura.
inodoro-baño-limpiar-casa
Embed - Shining a light on what comes up when you flush

