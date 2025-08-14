Lo que nadie hace con el inodoro del baño y puede provocar muchos dolores de cabeza

Pero hay un comportamiento que las personas no saben cuándo usan el inodoro del baño y deberían adoptarlo.

Según un estudio publicado por la revista Scientific Reports, es alarmante la cantidad de agentes patógenos que salen desde el inodoro cuando se tira la cadena y no se ha bajado la tapa.

Inodoro del baño: bajar la tapa es crucial para evitar la proliferación virus y bacterias

Quedó demostrado por el trabajo realizado por los investigadores de la revista Scientific Reports, que no bajar la tapa del inodoro cuando se tira la cadena, la salud de las personas se ponen un riesgo por la enorme cantidad de partículas nocivas que son liberadas.

Por estos motivos conviene bajar la tapa del inodoro del baño:

Se evita la dispersión de bacterias y virus que pueden estar presentes en el agua o residuos presentes en el inodoro .

. Se previene el riesgo de contraer infecciones y enfermedades.

Se controlan las partículas que pueden ser diseminadas por el ambiente, quedar diseminadas por las superficies o ser inhaladas por las personas.

Los virus y bacterias viajan rápidamente por todo el baño si no se baja la tapa del inodoro. Las partículas pueden llegar a hacer expulsados a gran velocidad y hasta 1.8 metros de altura.

